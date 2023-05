Twórcy aplikacji mobilnej Yanosik, podzielili się z nami wynikami ciekawego raportu z danymi za minioną majówkę 2023, odnoszącymi się do kierowców, którzy to wybrali się w te dni z tą aplikacją na wyjazdy wypoczynkowe.

Tegoroczna majówka 2023 to łącznie pięć dni wolnego (wystarczyło wziąć jeden dzień urlopu). Z raportu Yanosika dowiadujemy się wielu ciekawych danych z tego okresu, ale zaczniemy od podstawowych cyferek, a więc kilometrów przebytych w te dni.

Nie wiem, co Yanosik miał na myśli nazywając to średnią liczbą przejechanych kilometrów, na pewno nie jest to średnia na kierowcę, a więc pozostaje jedyna możliwość - łączna liczba przejechanych kilometrów.



Najwięcej przejechanych kilometrów zliczono w piątek, poprzedzający długi weekend majowy, ale było to tylko 21% ponad normę, ponad połowę więcej niż zwykle kilometrów kierowcy zrobili w sobotę, można więc uznać za pewnik, że najwięcej kierowców zaczęło majówkę w ten dzień.



Potwierdza to też przyrost aktywności użytkowników aplikacji Yanosik, która wzrosła w piątek i sobotę odpowiednio o 13% i 21% w porównaniu do zwykłych dni.

Małgorzata Dąbrowska, Yanosik:

W czasie tegorocznej majówki odnotowaliśmy największy przyrost średniej liczby aktywnych użytkowników już na jej początku. Najaktywniejszym dniem okazała się sobota 29 kwietnia, w czasie której kierowcy przejechali największą liczbę kilometrów, a także najchętniej korzystali z naszej aplikacji.



Tak więc w sobotę łącznie kierowcy, korzystający z aplikacji Yanosik pokonali 61 mln km, co dało średnią na jednego kierowcę 110 km, jednak największa średnia - 112 km przypadła na 3 maja, czyli w dzień powrotów.



W zeszłym roku układ majówki był mniej korzystny niż w tym roku, więc podejrzewam, że w piątek więcej kierowców wyjechało niż w tym roku, by uszczknąć więcej z mniejszej liczby wolnych dni.



Powyższych danych nie odnosiłbym 1:1 do rzeczywistych odległości pokonywanych przez kierowców od domu do miejsca wypoczynku. Wiele z tych odcinków trasy mogło być pokonywanych już w miejscu docelowym - na przykład na dojazdy do większych miejscowości i sklepów spożywczych.

Małgorzata Dąbrowska, Yanosik:

Popularność podróży samochodem na krótkich odcinkach dróg, przy wsparciu Yanosika w czasie majówki, jest podyktowana zarówno chęcią bycia na bieżąco ze wszystkimi zdarzeniami z trasy, jak również wiedzą na temat miejsc przeprowadzanych kontroli policji, których jest znacznie więcej w czasie długiego weekendu majowego.



Jak było z bezpieczeństwem na drogach w majówkę? Według danych policji, w okresie od 28 kwietnia do 3 maja, odnotowano 306 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 26 osób, a 353 zostały ranne (do tego zatrzymano 1 800 nietrzeźwych kierowców). Według danych Yanoisika, najwięcej zgłoszeń wypadków miało miejsce w w sobotę - dzień wyjazdów i w środę - dzień powrotów.



W te same dni miał miejsce największy wzrost kontroli policyjnych w porównaniu z normalnymi dniami.

Dochodzimy już do tytułowych danych, z których wynika, iż kierowcy Yanosika jeżdżą nad wyraz przepisowo - dla przypomnienia, na terenie zabudowanym nie można przekraczać prędkości 50 km/h, a na terenach niezabudowanych 90 km/h.

Małgorzata Dąbrowska, Yanosik:

Sprawdziliśmy również średnie prędkości jazdy kierowców korzystających z Yanosika w obszarze zabudowanym i niezabudowanym w okresie od 28 kwietnia do 3 maja. Według naszych danych wszystko odbywało się przepisowo – średnia prędkość jazdy w terenie zabudowanym utrzymała się na poziomie 42 km/h, a poza nim na poziomie 83 km/h.

Dla przykładu, najwięcej kilometrów kierowcy zrobili w piątek 28 kwietnia, pokonując ponad 66 mln kilometrów, w ten sam dzień łączna liczba godzin z aktywną aplikacją Yanosika wyniosła 1,4 mln - tak więc baza do tak dobrej średniej była spora.



Na koniec zerknijmy skąd i dokąd najczęściej wyjeżdżali kierowcy z Yanosikiem. Najchętniej w tegoroczną majówkę wyjeżdżano z Warszawy, Poznania i Katowic.



Z kolei najchętniej odwiedzanymi rejonami były powiaty: tatrzański, jeleniogórski i nowodworskich - co można tłumaczyć pogodą przez cały kwiecień i dużym prawdopodobieństwem podobnej w majówkę, a która to nie sprzyjała nadmorskim wyjazdom.

Źródło: Yanosik.pl.

Stock Image from Depositphotos.