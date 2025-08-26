W 8 dni dookoła świata... autem elektrycznym przy 300 km/h

W panteonie motoryzacji istnieją momenty, które na nowo piszą historię i wyznaczają kierunek rozwoju na całe dekady. Mercedes-AMG, marka od zawsze kojarzona z przekraczaniem granic i dążeniem do absolutnej perfekcji, właśnie dopisała do tej historii kolejny, elektryzujący rozdział.

Na legendarnym torze Nardo we Włoszech, z pomocą rewolucyjnego pojazdu CONCEPT AMG GT XX, niemiecki producent całkowicie zredefiniował pojęcie wytrzymałości i wydajności w erze pojazdów elektrycznych. Nawiązując do słynnej powieści Juliusza Verne'a, postawiono niezwykle ambitne zadanie: objechać świat w osiem dni. Celem nie była jednak spokojna podróż, a morderczy test dla technologii, która już w przyszłym roku ma trafić do seryjnych modeli z nowej, w pełni elektrycznej platformy AMG.EA.

40 000 km w 8 dni autem elektrycznym

Sercem całego przedsięwzięcia był technologiczny majstersztyk Mercedes CONCEPT AMG GT XX, który w rzeczywistości był jeżdżącym laboratorium na kołach. Jego sukces opierał się na fundamentalnych innowacjach w układzie napędowym, które pozwoliły osiągnąć to, co do niedawna wydawało się niemożliwe w świecie aut elektrycznych. Całkowita moc systemu, przekraczająca 1000 kW (ponad 1360 KM), pochodzi z trzech rewolucyjnych silników o strumieniu osiowym. Dwa z nich umieszczono na tylnej osi, a jeden z przodu, pełniąc rolę boostera w razie potrzeby. Jednostki te, opracowane we współpracy z należącą do Mercedes-Benz firmą YASA, są znacznie mniejsze i lżejsze od tradycyjnych silników elektrycznych, oferując przy tym około trzykrotnie większą gęstość mocy. Drugim filarem sukcesu była inspirowana Formułą 1, całkowicie nowa bateria. Jej cylindryczne ogniwa NCMA są bezpośrednio chłodzone przez specjalny, nieprzewodzący prądu olej, co gwarantuje idealne warunki termiczne dla każdej z ponad 3000 komórek. To właśnie to zaawansowane zarządzanie temperaturą pozwoliło utrzymać stałą, ekstremalną wydajność i umożliwiło ładowanie z niespotykaną dotąd prędkością.

Warunki testu były równie imponujące co sama technologia. Po wnikliwych symulacjach inżynierowie ustalili, że optymalny balans między prędkością a czasem postojów na ładowanie zapewni utrzymywanie stałej prędkości 300 km/h. Pojazdy zatrzymywały się wyłącznie w celu uzupełnienia energii, co następowało ze średnią mocą około 850 kW – wartością, która daleko wyprzedza możliwości dzisiejszej infrastruktury publicznej. Dzięki architekturze 800V i fenomenalnemu chłodzeniu, wystarczyło zaledwie pięć minut, aby naładować baterię na kolejny przejazd, którego długości jednak nie podano. Co istotne, w teście brały udział dwa identyczne pojazdy, które po pokonaniu ponad 40 000 km minęły linię mety w odstępie zaledwie 25 kilometrów, co jest ostatecznym dowodem na niezawodność i powtarzalność zastosowanych rozwiązań.

Podczas trwającej niemal osiem dni próby, zespół Mercedes-AMG ustanowił łącznie 25 nowych rekordów dla pojazdów zasilanych bateryjnie. Ukoronowaniem wysiłku było pokonanie dystansu równego obwodowi Ziemi, czyli 40 075 kilometrów, w czasie 7 dni, 13 godzin, 24 minut i 7 sekund. Po drodze zdemolowano dotychczasowy rekord największego dystansu pokonanego w ciągu 24 godzin – CONCEPT AMG GT XX przejechał w tym czasie 5 478,881 km, czyli o ponad 1500 km więcej niż poprzedni rekordzista. Inne kamienie milowe padały w równie imponującym tempie.

Lista pobitych rekordów

Podczas trwającej niemal osiem dni próby, zespół Mercedes-AMG pobił łącznie 25 rekordów dla pojazdów elektrycznych. Najważniejsze z nich to:

Czas podróży "dookoła świata": 40 075 kilometrów pokonane w 7 dni, 13 godzin, 24 minuty i 7 sekund.

40 075 kilometrów pokonane w 7 dni, 13 godzin, 24 minuty i 7 sekund. Największy dystans pokonany w 24 godziny: Niewiarygodne 5 478,88 km, co przebiło poprzedni rekord o ponad 1500 km.

Niewiarygodne 5 478,88 km, co przebiło poprzedni rekord o ponad 1500 km. Rekordy czasowe: 12 godzin: 2 749,92 km 48 godzin: 10 859,52 km 72 godziny (3 dni): 16 250,44 km 168 godzin (7 dni): 37 259,95 km

Rekordy dystansowe: 5 000 km: 21 godzin, 54 minuty, 47,48 sekundy 10 000 km: 1 dzień, 20 godzin, 10 minut, 00,45 sekundy 20 000 km: 3 dni, 16 godzin, 41 minut, 52,75 sekundy 40 000 km: 7 dni, 13 godzin, 2 minuty, 59,47 sekundy



Historyczny przejazd CONCEPT AMG GT XX to nie tylko marketingowy popis. To demonstracja potencjału, jaki drzemie w nadchodzącej generacji elektrycznych samochodów AMG. Mercedes udowodnił, że dzięki innowacjom w dziedzinie silników i technologii baterii, era elektryczna w motoryzacji nie oznacza końca ekstremalnych osiągów i wytrzymałości – a wręcz przeciwnie, otwiera przed nami zupełnie nowy wymiar możliwości.

źródło: Mercedes