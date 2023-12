Który mamy rok? Kto jeszcze słucha muzyki z CD...

Dzięki współczesnej technologii mamy więcej możliwości słuchania muzyki niż kiedykolwiek wcześniej. Naturalnie, największy kawałek muzycznego tortu wykraja dla siebie streaming i tutaj mamy cały szereg opcji - od Tidala, przez YT Music, po Spotify, a każdy serwis pozwala na trochę co innego. Do tego dostosowany jest współczesny sprzęt muzyczny i większość oferowanych wzmacniaczy to modele sieciowe, pozwalające streamować muzykę z sieci bądź przesyłać ją bezprzewodowo przez Bluetooth.

Jeżeli chodzi o alternatywy, to w siłę rosną winyle, a o płytach CD mało kto już dziś pamięta. No, chyba, że mówimy o firmie Yamaha i ich najnowszym modelu.

Yamaha CD-C603. Coś dla miłośników płyt

Jeżeli ktoś szuka nowego sprzętu do swojego salonu, Yamaha CD-C603 to zdecydowanie urządzenie dla niego. Jest to bowiem CD Player ze... zmieniarką płyt. Tak - można do niego wrzucić kilka płyt CD (do pięciu) i rotować je zgodnie ze swoim upodobaniem. Jednocześnie, nie musimy obawiać się o przerwy w muzyce, ponieważ dzięki technologii Play X Change możemy zmieniać dyski podczas trwania utworu, bez jego przerywania.

Koszt takiego urządzenia to jednak 550 dolarów, co w bezpośrednim przeliczeniu na złotówki to ponad 2200 zł, a jak wiadomo - ceny i tak lubią być wyższe niż bezpośrednie przeliczniki. W zamian za to dostajemy chociażby technologię "Pure Direct", która wyłącza prawie wszystkie elementy cyfrowe (wyświetlacz, wyjście cyfrowe) i ma zagwarantować jak najmniej zakłóceń w brzmieniu.

Pytanie jednak czy w dobie streamingu Hi-Fi oferowanego przez wiele aplikacji, CD ma jeszcze czym się bronić i czy będąc tak naprawdę cyfrowym medium na fizycznym nośniku może zgromadzić wokół siebie grupkę fanów by, jak winyle, przetrwać w rynkowej niszy?