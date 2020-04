Slack, Microsoft Teams czy teraz Zoom mimo, że służą do usprawnienia komunikacji w zespołach, wymagają jednocześnie poświęcenia im sporo czasu, co często odrywa współpracowników od pracy, rozprasza i często irytuje. Musimy sprawdzać w kalendarzach kolejne zaplanowane połączenia wideo czy przeprowadzać dziesiątki rozmów telefonicznych, które zwykle się przeciągają. Podobnie jak z wymianą wiadomości na Slacku. Do tego dochodzą różne strefy czasowe i trudność z właściwym zgraniem się w odpowiednią godzinę.

Z pomocą w takich sytuacjach przychodzi teraz aplikacja Yac, która jest narzędziem do współpracy zdalnej, nie wymagającym zbytniej uwagi i nie odrywającym od pracy, bo nie wymaga natychmiastowej reakcji.

Ale od początku. Tradycyjnie, jak w przypadku innych narzędzi do współpracy w zespołach musimy założyć konto dla naszego zespołu i zaprosić do niego jego członków przy wykorzystaniu ich adresów e-mail. Po jego stworzeniu możemy przejść do pobrania aplikacji. Dostępne są wersje na Windowsa i Mac OS oraz na Androida i iOS. Różnią się one od siebie funkcjonalnością, bo aplikacje desktopowe służą raczej do wysyłania samych wiadomości głosowych czy udostępnienia ekranu z adnotacjami wizualnymi i głosowymi, a mobilne wzbogacone są o wiadomości wideo połączone z głosem, zdjęcia połączone z głosem czy sam głos.

Aplikacja desktopowa po zainstalowaniu wyświetla się nam w postaci „dymku” znanego z Messengera na Androidzie. Po jego kliknięciu wyświetlają się nam wszystkie osoby z zespołu, do których możemy wysłać wiadomości głosowe lub zdjęcie czy nagranie live ze zrzutu ekranu z adnotacją.

Wiadomości głosowe mogą mieć długość do 2 minut, to chyba wystarczające na przekazanie istotnych informacji, podobnie jest z wiadomościami wideo.

Oczywiście bardziej istotne w pracy zespołowej, gdy pracujemy nad stworzeniem jakiejś aplikacji czy strony internetowej jest przesłanie i omówienie postępu prac. W tym celu możemy skorzystać z opcji udostępnienia ekranu. W czasie nagrywania możemy pokrótce streścić wykonaną pracę, jednocześnie wskazując markerem na ekranie właściwe obszary, o których opowiadamy. Po zakończeniu wiadomość błyskawicznie wysyłana jest do odbiorcy, a ten w odpowiednim dla siebie miejscu i czasie może ją odtworzyć.

Z kolei z pozycji smartfona możemy wysłać sam głos, wiadomość wideo lub wiadomość głosową wraz ze zdjęciem, którego ta wiadomość dotyczy.

Nie ma tu żadnych niepotrzebnych wodotrysków czy dodatkowych ustawień, zarówno z poziomu aplikacji komputerowej jak i mobilnej mamy możliwość skorzystania tylko z opisanych wyżej funkcji, jak i dostępu do historii przesłanych wiadomości, do których w każdej chwili możemy wrócić, co jest też przewagą nad bezpośrednią rozmową telefoniczną. Jakość przesłanych wiadomości, czy to głosowych czy wideo jest bardzo dobra, same aplikacje działają znakomicie i bez żadnego problemu wysyłają te krótkie informacje w bardzo krótkim czasie.

Jeśli chcecie sami przetestować tę aplikację, zapraszam na stronę główną Yac, po zarejestrowaniu będziecie mogli pobrać aplikacją na desktopa lub swoje urządzenie mobilne. W bezpłatnej wersji uzyskanie dostęp do nielimitowanych wiadomości oraz nieograniczonej liczby członków zespołu.

Źródło: Product Hunt.