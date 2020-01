Szczoteczka do zębów inna niż wszystkie. Umyje zęby w 10 sekund!

Y-brush: szczoteczka do zębów inna niż wszystkie

Y-brush podchodzi do tematu zupełnie inaczej niż jej rynkowi konkurenci. Zamiast niewielkiej powierzchni pozostającej w nieustannym ruchu, jest niemałej wielkości konstrukcją która obejmuje wszystkie zęby. Ze względu na swoją specyfikę — dostępną w kilku rozmiarach, tak, by każdy z użytkowników mógł dobrać rozstaw odpowiedni do jego jamy ustnej. Jak to działa? No wkładamy między nią zęby, uruchamiamy i po dziesięciu sekundach — gotowe!

Y-brush to projekt o którym mogliście słyszeć już wcześniej — urządzenie pojawiło się też na zeszłorocznym CES, jednak wtedy nie miało jeszcze atestów które pozwoliłyby wprowadzić je do sprzedaży. Najwyraźniej prace ruszyły z kopyta, bo można ją już zamawiać w pre-orderach, a do pierwszych użytkowników ma trafić do końca pierwszego kwartału 2020. Za całość zapłacimy w promocji 125 dolarów — zaś same szczoteczki (które poleca się wymieniać co pół roku) to koszt 30 dolarów.

