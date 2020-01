Oral-B zaprezentowało nową szczoteczkę. Najwyraźniej „smart” to już za mało

Chyba wszyscy przywykliśmy już do tego, że producenci wszystkich akcesoriów towarzyszących nam na co dzień chcą, by te były SMART. Z wielu powodów — to idealne do marketingu, fajne do zbierania danych na temat użytkowników, no a jeżeli opisywane przez nich funkcje są ciekawe — mogą okazać się po prostu dobrą zachęta do zakupu. Elektryczne szczoteczki do zębów z aplikacją to żadna nowość. Aplikacje im dedykowane: również. Ale Oral-B w swoim nowym produkcie idzie o krok dalej i… serwuje użytkownikom pomoc sztucznej inteligencji.