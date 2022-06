Uwielbiana lampka biurkowa Xiaomi doczeka się nowej wersji. Co się zmieni?

Popularność produktów Xiaomi z każdym rokiem rośnie. Nawet ci którzy przez lata byli sceptycznie nastawieni do chińskiej marki początkowo kojarzącej się z bublami i tandetą — stopniowo zmieniają zdanie. Nic dziwnego, to firma tego kalibru, żę w swojej ofercie ma setki najrozmaitszych produktów — i to z różnych półek cenowych. Jak na dłoni widać to na przykładzie smartfonów, których najtańsze modele startują od pułapu kilkuset złotych, najdroższe zaś potrafią przebijać ceny podstawowych iPhone'ów, które przez lata były symbolem kosztownych smartfonów. Podobnie sprawy mają się z innymi segmentami w których są obecni. Ich narzędzia do gotowania, akcesoria ułatwiające życie na co dzień czy... oświetlenie właśnie — cieszą się ogromną popularnością wśród użytkowników z całego świata. Lampka biurkowa Xiaomi Mi Desk Lamp 1S okazała się hitem — i regularnie widuję ją na biurkach znajomych i nieznajomych. Sprzęt zadebuitował kilka lat temu, i po dziś dzień wiele polskich sklepów ma go w swojej ofercie. Nie dziwi mnie to ani trochę.

Mi Desk Lamp 1S - lampka biurkowa od Xiaomi niebawem w odświeżonej wersji

Nowoczesny design, możliwość sterowania głosowego, wsparcie HomeKit, opcje związane z regulacją jasności oraz temperatury barwowej — a wszystko to w cenie, która (w zależności od sklepu) potrafi startować już od około 150 złotych. Szczerze mówiąc — próżno szukać równie efektywnych produktów na tej półce cenowej. Jak informuje redakcja GizmoChina, kilka lat po premierze pierwszej wersji sprzętu nadszedł czas na jego delikatne odświeżenie. Co zaoferuje Mi Desk Lamp 1S Enhanced edition?

Na pierwszy rzut oka - niewiele, by nie napisać, że nic. Wyglądem bez wątpienia przywodzi na myśl debiutujący w 2019 roku model. Tym razem jednak użytkownicy mogą liczyć na więcej opcji związanych z samym światłem: pełne spektrum diod LED (42 x 0,5W) pozwoli jeszcze bardziej precyzyjnie dostosować oświetlenie do naszych potrzeb, oddając w nasze ręce jeszcze więcej możliwości doboru odpowiedniego dla nas odświetlenia. Pierwsze specyfikacje nic jednak nie wspominają na temat tego, czy nowa wersja będzie jaśniejsza od poprzedniej. Wiemy natomiast, że Mi Desk Lamp 1S Enhanced edition otrzyma lepszy współczynnik odwzorowania barw — Ra95 (dla porównania: poprzedni model oferował Ra90, zaś światło naturalne to Ra100). Obsługa lampki również odbywać się będzie za pośrednictwem minimalistycznego pokrętła umieszczonego na stopce urządzenia. Co ciekawe - mimo że nowa wersja zawiera zestaw udoskonaleń i wciąż ma wsparcie dla ekosystemu Apple, producent nie wspomina już nic o asystentach głosowych od Google i Amazonu — ale czy to tylko niedopatrzenie czy celowy zabieg dowiemy się dopiero przy premierze urządzenia. Xiaomi obiecuje że lampka podziała 25 tysięcy godzin — czyli ponad 1040 dób naokrągło.

Sprzęt już teraz dostępny jest w chińskich sklepach, gdzie wyceniono go na 199 juanów (ok. 127 zł). Jak to zwykle bywa z produktami firmy — ich eksport trwa, dlatego też wszyscy zainteresowani udoskonaloną wersją urządzenia muszą uzbroić się jeszcze w odrobinę cierpliwości. No i szykować na to, że lokalnie będzie ona na pewno odrobinę droższa.