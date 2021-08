Xiaomi przedstawia dwa nowe telewizory z panelami OLED

Telewizory Xiaomi dopiero się rozpędzają, ale już teraz mają wierne grono swoich fanów, którzy wybrali urządzenia od chińskiego giganta. Na swojej wczorajszej konferencji chiński gigant zapowiedział nie tylko tablety i smartfony, ale także dwa nowe modele telewizorów. W tym flagowy Xiaomi OLED V21, który sprzedawany będzie w jednym rozmiarze: 77 cali.

Nowe telewizory Xiaomi z panelami OLED: Mi TV 6 oraz OLED V21

Zacznijmy od tańszego modelu — czyli Xiaomi Mi TV 6. Nowy telewizor od Xiaomi będzie czarował panelem OLED i rozdzielczością 4K — a dostępny będzie w dwóch rozmiarach: 55" oraz 65". 10-bitowe panele mają zaoferować wyjątkowo wierne odwzorowanie szerokiej palety barw (98,5%) i jasność na poziomie 800 nitów. Wspierać będzie standardy HDR10, Dolby Vision oraz HDR 10+. Właściciele nowych konsol mogą być nieco rozczarowani, bo wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że model ten nie dorobi się HDMI 2.1.

Urządzenie póki co trafia wyłącznie na rynek chiński — i tam został wyceniony na 4999 juanów za wariant 55-calowy (~3000 zł) i 6999 juanów (~4220 zł).

Na tym jednak jeszcze nie koniec, bo obok Mi TV 6 zapowiedziano także nowy flagowy telewizor: Xiaomi OLED V21. Ten dostępny będzie wyłącznie w wariancie 77-calowym - poczaruje taką samą rozdzielczość, ale będzie jeszcze jaśniejszy. Tutejsza matryca zaoferuje jasność do 1000 nitów. Ten model zaoferuje użytkownikom dwa porty HDMI 2.1 (ze wsparciem VRR oraz G-SYNC). Wyróżni go także bardziej zaawansowany system dźwięku - urządzenie będzie oferowało głośniki o mocy 70W od Harman & Kardon. Z porównaniem jednak do podstawowych nowości, tutaj ceny są znacznie wyższe. Xiaomi OLED V21 na tę chwilę również dostępny będzie wyłącznie w Chinach, a przyjdzie tam za niego zapłacić na starcie 16999 juanów (~10240 zł) - a po kilku tygodniach cena ma wzrosnąć do 19999 juanów (~12500 zł)

