Miesiąc po chińskiej premierze Xiaomi Smart Band 9, nowy model najpopularniejszej opaski sportowej trafia do Europy. Co oferuje?

Zeszłoroczna premiera Xiaomi Smart Band 8 przyniosła sporą rewolucję na nadgarstkach użytkowników tych popularnych opasek. W nowym modelu znalazło się miejsce dla 1,62-calowego wyświetlacza AMOLED o rozdzielczości 192 x 490 pikseli z zagęszczeniem pikseli na poziomie 326 ppi. Najbardziej widoczną zmianą na ekranie, była jego częstotliwość odświeżania, która wzrosła z 30 Hz do 60 Hz. Xiaomi w swoich materiałach podawało, że na jednym urządzeniu Mi Band 8 będzie działać do 16 dni – jednak wszystko zależy od sposobu korzystania z urządzenia. Włączenie niegasnącego ekranu w ramach trybu AOD skraca ten czas do 6 dni. Dla jeszcze większego usprawnienia zarządzania baterią, pojawił się czujnik oświetlenia dostosowujący jasność ekranu do panujących warunków.

Rewolucji doczekał się również system montowania pasków. Zamiast pastylki wkładanej w ramkę konkretnej, jednoczęściowej opaski, firma zdecydowała się na rozwiązania znane z popularnych smartwatchy -- wsuwane zapinanie z dwóch stron. Producentowi tak spodobały się nowe rozwiązania, że z Mi Banda nie trzeba korzystać wyłącznie na nadgarstu. W sprzedaży pojawi się szereg akcesoriów i pasków rozszerzających możliwości urządzenia.

Najpopularniejsza opaska sportowa w nowej odsłonie

To jednak było w zeszłym roku. Xiaomi nie próżnuje i stale dopieszcza swoją opaskę w taki sposób, by sprostała oczekiwaniom wszystkich użytkowników. I na efekty prac nie musieliśmy długo czekać. Firma zaprezentowała oficjalnie nową generację Xiaomi Smart Band w zeszłym miesiącu, a w tym tygodniu trafia ona do pierwszych europejskich krajów. Czym wyróżnia się Xiaomi Smart Band 9? To przede wszystkim jaśniejszy ekran.

Zeszłoroczne 600 nitów nie robiło na nikim większego wrażenia. Inaczej będzie w przypadku 1200 nitów, które sprawi, że spoglądanie na ekran będzie wygodniejsze – także w słońcu. Do tego pojemniejsza bateria. Akumulator o pojemności 233 mAh ma pozwolić na nieprzerwaną pracę urządzenia nawet przez 21 dni. To oczywiście scenariusz najbardziej optymistyczny, jednak doświadczenie pokazuje, że czas tej jest znacznie krótszy przy korzystaniu ze wszystkich dobrodziejstw opasek Xiaomi. Do tego czulsze czujniki (np. snu), lepsze wibracje, czy Smart Band 9 dostępny jest też w większej liczbie kolorów: Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose, Arctic Blue, które nie różnią się tylko kolorystką opasek, ale także kolorem obudowy.

Xiaomi Smart Band 9 wkracza do Europy. Co z premierą w Polsce?

Nowy model opaski pojawił się już w wielu krajach europejskich. A co z Polską? Nasz oddział Xiaomi milczy, więc trudno wyrokować, kiedy opaska pojawi się w naszym kraju. Patrząc jednak, że Xiaomi Smart Band 9 jest już dostępny u naszych zachodnich sąsiadów, można oczekiwać, że nastąpi to w ciągu kilku najbliższych dni. Może firma szykuje jakąś niespodziankę dla polskich klientów czekających na premierę najnowszego modelu ulubionej opaski. Ile będzie kosztować? Xiaomi Smart Band 9 w Niemczech, w oficjalnej sprzedaży kosztuje 39,99 euro, co w bezpośrednim przeliczeniu daje nam ok. 173 zł. Biorąc jednak pod uwagę różnice w podatku VAT, w naszym kraju opaska może kosztować 199 zł. Dokładnie tyle samo, co w zeszłym roku, gdy na rynku debiutowała 8. odsłona Mi Banda. Na szczegóły polskiej oferty musimy poczekać. Oby jak najkrócej!