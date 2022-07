Jakie funkcje ma nowy Xiaomi Smart Band 7?

Jeżeli dbamy o nasze zdrowie i dużo ćwiczymy, prawdopodobnie korzystamy z jakiejś formy pomocy ze strony elektronicznego gadżetu. Opaski fitness to już bowiem od lat standard, pozwalający nam na skuteczniejszy i efektywniejszy trening, a także - na poznanie wielu ważnych informacji o nas samych i naszym ciele. Co więcej, z roku na rok technologia zawarta w takich opaskach jest coraz bardziej zaawansowana, dzięki czemu mogą lepiej pomóc nam dbać o nasze zdrowie. Najpopularniejszą serią takich opasek jest Smart Band od Xiaomi i tak się składa, że właśnie na rynek wyszedł nowy model.

Xiaomi Smart Band 7 - co potrafi?

Nowy Xiaomi Smart bAnd 7 to wiele nowości. Przede wszystkim - mamy tu większy i lepszy ekran, a także - całkowicie przeprojektowany interfejs, dzięki któremu opaska wyświetla jeszcze więcej informacji. Dodatkowo - Xiaomi wspiera obecnie 110 trybów sportowych, od podstawowych jak jazda na rowerze czy bieganie, bo bardzo nietypowe, jak taniec towarzyski, jazda na deskorolce czy snowboard. Wszystko to wspierane przez sensory mierzące nasze tętno, natlenienie krwi czy zapotrzebowanie na tlen. Więcej informacji o tym, co otrzymacie kupując Smart Band 7, znajdziecie w najnowszym odcinku na Antyweb TV.

Materiał powstał we współpracy z Xiaomi.