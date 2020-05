Xiaomi RedmiBook z procesorami AMD

Xiaomi oferuje swoje notebooki, które wyglądem bardzo mocno nawiązują do Macbooków już od jakiegoś czasu, ale teraz przyszła pora na nieco tańsze rozwiązania z rodziny Redmi. RedmiBooki dostępne będą w wersjach 13, 14 i 16 cali, a każdy z nich zostanie wyposażony w procesory AMD Ryzen 4500U lub 4700U. Tym samym chiński producent, podobnie jak jego najwięksi rywale – ASUS, MSI, Acer czy Lenovo zamierza oferować więcej modeli z układami AMD, które do tej pory miały znacznie mniejszy udział w rynku niż procesory Intela.

RedmiBooki początkowo dostępne będą tylko w Chinach, ale nie jest wykluczone, że za jakiś czas trafią również do Europy. Poza całkiem przyjemnym wyglądem oferują również przyzwoitą specyfikację w bardzo dobrej cenie. We wszystkich wersjach znajdziemy raczej średnią matrycę z pokryciem przestrzeni barw sRGB o rozdzielczości 1920×1080 pikseli z maksymalną jasnością na poziomie 300 nitów (350 nitów w wersji 16 cali), co w gruncie rzeczy można zrozumieć patrząc na cenę.

Co ciekawe podstawowa wersja w każdym rozmiarze (13, 14 i 16 cali) ma kosztować tyle samo, czyli równowartość 3799 yuanów, co przekłada się na około 2100 PLN. W zamian za to dostaniemy procesor AMD Ryzen 5 4500U, 8 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Za dodatkowe 200 yuanów dostaniemy dodatkowe 8 GB pamięci RAM, a dopłata rzędu 700 yuanów zaowocuje lepszym procesorem – Ryzen 7 4700U, 16 GB pamięci RAM i dyskiem o pojemności 1 TB (ale tylko w wersji 13 cali).

Jeśli zaś chodzi o rozmiary, wersja 13 cali – 307,3 x 195 x 17,8 mm i waży 1,23 kg, w wersji 14 cali jest to już 320 x 203 x 16,85 mm przy wadze 1,2 kg, a dla modelu 16 rozmiary to 367,2 x 232,85 x 17,55 mm przy wadze 1,8 kg. Dwa pierwsze modele zostaną wyposażone w baterie o pojemności 40 Wh, a największy 46 Wh, co ma pozwolić na 12 godzin pracy, co wydaje mi się jednak nieco przesadzoną wartością. RedmiBooki będą wyposażone w dwa porty USB typu C (jeden z możliwością ładowania) dwa USB typu A oraz HDMI i wyjście audio. Na obudowie pojawi się także czytnik linii papilarnych, a w zestawie znalazła się też bardzo kompaktowa ładowarka 65 W, oczywiście z końcówką USB typu C. Pozostaje tylko mieć nadzieje, że notebooki niedługo trafią również do oferty w Europie.