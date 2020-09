Antysmogowa maseczka od Xiaomi. Założyłbyś? Bo ja chętnie

I dodatkowo – maseczka musi dobrze przylegać do twarzy użytkownika. Bez tego drobinki wydychanego przez nas powietrza będą przedostawać się poza maseczkę (podobnie będzie, gdy maseczka będzie bardzo zabrudzona) i… właściwie szkoda tego naszego noszenia takiego „dodatku”. Warto więc dbać o to, by maseczka była dobrze dopasowana do naszej twarzy, a także odpowiednio czysta. Lekarze wiele mówią również na temat tego, by nie dotykać powierzchni chłonnej maseczki dłońmi: chodzi o to, by nie skazić maseczki tym, co możemy przenosić na rękach. To zupełnie zrozumiałe i warto się do tego stosować.

Okej, czy taka „elektroniczna” maseczka Xiaomi jest w stanie chronić przed zakażeniami?

Wiele materiałów w internecie mówi otwarcie – Xiaomi Purely jest w stanie chronić przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Jednak ze względu na bardzo rozbieżne dane nie będę w stanie powiedzieć Wam, w jakim stopniu taka ochrona jest lepsza od zwykłej maseczki. Na pewno istotne jest to, że mamy ciągły dostęp do powietrza poprzez aktywną wentylację. Nie będzie więc sytuacji, w której lekko „poddusimy się” w maseczce, bo akurat jest bardzo gorąco lub wilgotno. Serio, niektórzy ludzie bardziej odczuwają takie sytuacje.

Ochrona przed koronawirusem nie jest natomiast jedynym powodem, dla którego warto nosić takie maseczki. Nie jest dziwne to, że taki sprzęt powstał właśnie w Chinach z ręki Xiaomi, które ma na koncie przeróżne akcesoria napędzane przez nowe technologie. Chiny to kraj, który w bardzo zurbanizowanych regionach nie radzi sobie z zanieczyszczeniem powietrza i Xiaomi Purely powstało właśnie z myślą o aktywnej ochronie przed szkodliwymi zawieszonymi pyłami. Podstawową ochronę zapewniają w tej materii specjalne filtry, które powodują, że określone zanieczyszczenia zatrzymują się na nich i nie trafiają do płuc użytkownika. O takich filtrach więcej powie Mateusz Zdunowski, ekspert firmy FILTERM zajmującej się sprzedażą filtrów przemysłowych:

W przypadku filtracji, obojętnie czy jest ona grawitacyjna, mechaniczna czy elektroniczna wymagane jest zastosowanie skutecznej i dobrej jakościowo włókniny filtracyjne. To samo dotyczy również masek z mini wentylatorami, których zadaniem jest wspomaganie oddychania przez zwiększenie prędkości przepływu powietrza. Główne formy przenoszenia wirusa to krople (kaszel lub kichanie osoby zarażonej) lub kontakt pośredni lub bezpośredni (dotyk lub skażone powietrze). Aerozol, który unosi się w powietrzu po kichnięciu lub kaszlu ma wielkości od 20 do 500 mikronów. Nośniki zastosowane w maskach z wentylatorami wyłapują cząstki PM2,5, jak podają producenci wiec zabezpieczają przed smogiem i pyłem zawieszonym w powietrzu o wielkości powyżej 2,5 mikrona w 99%. Większość masek z wentylatorami nie posiada certyfikatów medycznych wiec nie powinny być stosowane w obszarach medycznych. Tak jak przy każdym typie filtracji tak i tu ważna jest regularna wymiana wkładów filtracyjnych

Warto mieć taki sprzęt?

Szczerze powiedziawszy, jest to bardzo kusząca propozycja. W moim przypadku jest to o tyle istotne, że mam problemy z noszeniem maseczek i często się w nich męczę. Ale czy tego typu akcesoria mają istotną przewagę nad najprostszymi maseczkami dostępnymi w sklepach i aptekach? Muszę przyznać, że nie w każdym przypadku. Trzeba rozpatrzeć indywidualnie, czy rzeczywiście potrzebujecie takiego produktu od Xiaomi – pewne jest jednak to, że użytkownicy Purely twierdzą, że absolutnie warto.