Xiaomi lepiej zintegruje Windowsa z Androidem niż Microsoft i Samsung? Na to wygląda

Na tę chwilę Xiaomi dopiero testuje takie rozwiązanie u siebie — i jest ono ograniczone do dwóch urządzeń: smartfona Mi 10 Ultra oraz komputera Mi Notebook Pro 15 (2020). Warto jednak mieć na uwadze, że to dopiero faza testów i przygotowania do ostateczne startu — w przyszłości możemy się spodziewać wsparcia dla szerszej palety urządzeń. Oby trafiła także do urządzeń dostępnych już na rynku, a nie tylko tych, które dopiero nadejdą. Jestem szczerze zaintrygowany — i wierzę, że ma to szansę działać lepiej niż u konkurencji. W końcu skupiać się będzie wyłącznie na produktach tej samej marki, więc ich inżynierowie mogą poczarować i zadbać o to, by działały tak dobrze, jak tylko się da. No i baza urządzeń znacznie mniejsza.