Jak można się było spodziewać: gigantyczne przeceny przyciągnęły wielu zainteresowanych i mimo wielu starań: sytuacja wymknęła się spod kontroli. Firma przygotowała ponad 1600 produktów w obniżonych cenach, ale ze względu na dantejskie sceny które rozegrały się tuż po (wcześniejszym) otwarciu, zdecydowano siętego dnia zamknąć sklep. Nie pomogło więcej pracowników sklepu ani nawet dodatkowa ochrona. W oficjalnym komunikacie czytamy:

Planując wydarzenie zostały podjęte określone kroki, aby przygotować sklep na zwiększoną liczbę klientów tego dnia, m.in. zwiększona została ilość obsługi i ochrony w centrum handlowym. Jak Państwo wiedzą, zainteresowanie promocją przeszło wszelkie oczekiwania. W trosce o bezpieczeństwo klientów byliśmy zmuszeni podjąć odpowiednie kroki. Wobec narastającej kolejki została podjęta decyzja, że sklep zostanie otwarty wcześniej, czyli o godz. 8:40, aby pierwsze osoby z kolejki mogły dokonać zakupu. Z promocji skorzystały 143 osoby. W trosce o bezpieczeństwo osób oczekujących na wejście do sklepu, wraz z przedstawicielami Galerii Mokotów, około godz. 10:15 zdecydowaliśmy się na zamknięcie Mi Store. W niedzielę 15 grudnia 2019 roku salon został ponownie otwarty.

Ale polska ekipa Xiaomi niemal od razu zapowiedziała, że na tym jeszcze nie koniec świątecznych niespodzianek, a promocja zostanie wznowiona. Tym razem już nie stacjonarnie, a online, co — nie ukrywajmy — jest doskonałą wiadomością. Skorzystać będą z niej mogli nie tylko najbardziej wytrwali w kolejce i rozpychaniu się łokciami użytkownicy, którzy mogą dotrzeć do galerii Mokotów, ale wszyscy z dostępem do sieci. Jutro, w samo południe, na oficjalnym facebookowym profilu Xiaomi Polska mamy poznać wszystkie szczegóły. Oby ceny były równie przystępne!

W Xiaomi zawsze stawiamy dobro fanów naszej marki na pierwszym miejscu. Przykro nam, że w ostatnią sobotę część klientów nie mogła skorzystać ze świątecznej oferty i doświadczyła niedogodności związanych z dużą liczbą zainteresowanych promocją. Jako firma wyciągniemy z zaistniałej sytuacji ważne wnioski.

Aktualizacja 18.12.2019

Znamy już szczegóły dotyczące promocji w internetowym sklepie Xiaomi. Firma zapowiedziała jej oficjalny start na dzisiejsze popołudnie — a dokładniej, na godzinę 14. Potrwa do 23:59 lub wyczerpania zapasów, a każdy użytkownik może kupić maksymalnie jeden produkt z listy. Oto pełna lista objętych promocją przedmiotów wraz z cenami: