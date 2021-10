Wszystkie dane i statystyki dotyczące 2020 roku będą wyjątkowe, a te w branży wideo robią ogromne wrażenie. Wspominane 4 godziny i 20 minut spędzone średnio przez Polaka przed telewizorem w zeszłym roku to spory wynik, podobnie jak 2 i pół godziny dziennie poświęcone na przeglądanie Internetu.

Prezentowany przez YouTube'a raport powstał przy udziale trzech podmiotów (Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Kantar oraz Google), a wyciągnięte wnioski pokazują, jak kształtuje się rynek wideo, TV oraz materiałów w Sieci. Sprawdzono też, jakie dziedziny życia uległy zmianie i gdzie odczulibyśmy największą stratę, gdyby nagle pozbawiono nas dostępu do treści na YouTube. Jednymi z ciekawszych danych są też te dotyczące telewizorów - wiele mówiło się o pozbywaniu odbiorników z domów, tymczasem popularność rośnie, co widać także na przykładzie serwisu wideo od Google.

Gdzie reklamy działają najlepiej?

Pierwsza część raportu poświęcona jest synergii treści promocyjnych w Sieci oraz w telewizji. Odosobniona obecność marki na drugiej z platform natrafiać ma na spore problemy. Przeszkodą jest niska częstotliwość spotkań z marką, a także częste próby unikania kontaktu z materiałami promocyjnymi przez widzów. W 86% sytuacji szukali oni innego zajęcia - sięgali po telefon, wychodzili z pomieszczenia czy zmieniali kanał. W raporcie wspomina się, że materiały online samodzielne lub w parze z emisją w TV, nawet gdy trwają tylko 5 sekund i są pomijane, są skutecznym narzędziem do podnoszenia świadomości marki.

Co ciekawe, reklamy inaczej działają na desktopie i na mobile - na większym ekranie skuteczniejsze jest budowanie świadomości, natomiast na urządzeniach mobilnych lepiej działa wzmacnianie wartości marki. Według badań, skuteczniejszy jest pojedynczy kontakt na YouTube oraz w TV, aniżeli dwukrotna styczność z tą samą marką na jednej z platform. Na smartfonach 31% badanych nie pominęło reklamy za żadnym razem, natomiast na desktopie było to 40%. Natomiast 35%–37% pominęło reklamę w obu przypadkach. - czytamy w raporcie.

Za YouTubem widzowie tęskniliby najbardziej

Jeśli chodzi o przywiązanie użytkowników do YouTub'a, to cytowane są bardzo ciekawe porównania: YouTube jest jednocześnie kołderką i plasterkami na rozmaite życiowe bóle, jest też jak MacGyver - co chyba miało pokazać, jak obszerny i zróżnicowany jest katalog treści, a także jak dużą wartość mają tam materiały typu poradnik. Platforma odgrywa dużą rolę przy decyzjach zakupowych: aż 67% osób stwierdziło, że wideo pomagają im podjąć decyzję o wybraniu i zakupie danego towaru. Wśród 2000 Polek i Polaków w wieku 18-64 cztery razy więcej osób wskazało YouTube'a, jako platformę wideo za którą tęskniliby najbardziej. Nie muszę chyba dodawać, że to właśnie usługa Google zajęła w tym rankingu pierwsze miejsce.

Choć YouTube jest wszędzie (małe i duże ekrany), to najchętniej oglądam go właśnie na telewizorze. Vlogi podróżnicze, recenzje i wrażenia z użytkowania produktów, a także relacje i fragmenty programów telewizyjnych prezentują się super na dużych ekranach, ponieważ nawet mniej profesjonalni twórcy i kanały nagrywają w bardzo dobrej jakości i wysokiej rozdzielczości. Do niedawna miałem wrażenie, że należę do znaczącej mniejszości, ale sytuacja zaczyna się zmieniać.

Prześlij na telefon, kup ten produkt - nadchodzą nowości

Telewizory to najszybciej rosnąca grupa urządzeń, na której oglądany jest YouTube - zostaje zaznaczone w raporcie. Wpływa na to rosnąca popularność smart TV, bo 27% (czyli ponad jedna czwarta) gospodarstw domowych posiada telewizor oferujący połączenie z Internetem. Co czwarty użytkownik YouTube deklaruje, że korzysta z serwisu na dużym ekranie, a dane Nielsena pokazują, że serwis Google ustępuje pod względem czasu oglądalności tylko Netfliksowi. Co ciekawe, niezależnie od grupy wiekowej wśród platform AVOD (opartych na modelu z reklamami) YouTube przoduje w tych statystykach.

Tylko w lipcu 2021 r. YouTube'a na telewizorze oglądało w Polsce 4,5 mln widzów, dlatego nic dziwnego, że platforma zapowiada wdrożenie nowych rozwiązań reklamowych, które pozwolą m. in na szybki zakup przedmiotu będącego obiektem reklamy. Jesteście gotowi na zmiany na YouTube na większych ekranach?