Nowa przystawka do telewizora od Xiaomi coraz bliżej. Co wiemy o Mi TV Stick?

Kilka tygodni temu Dawid Pacholczyk w swoim tekście Na te urządzenia Xiaomi czekam wspominał o przystawce do telewizora w postaci urządzenia wpinanego w port HDMI. Według przecieków, które pojawiły się w połowie kwietnia, Xiaomi szykuje premierę Mi TV Stick jeszcze w tym miesiącu. Do końca mają pozostało kilkanaście dni. I choć chiński producent nie zdradza swoich planów, tak w popularnym sklepie Gearbest już teraz dostępna jest strona produktowa poświęcona właśnie Mi TV Stick. A dzięki niej poznajemy nieco więcej szczegółów na temat samego urządzenia.

Zobacz też: Jest tylko jedno urządzenie, gdzie Android TV ma sens, ale zapewne i tak go nie kupicie

Czym się wyróżnia Mi TV Stick? Przede wszystkim tym, że nie będzie w formie wolno stojącego pudełka. Będzie podpinany bezpośrednio do telewizora poprzez jeden z portów HDMI — jak cieszące się popularnością urządzenia z serii Chromecast, czy Amazon Fire TV Stick. Dzięki temu w każdej chwili będzie można skorzystać z rozwiązań oferowanych przez Android TV także na telewizorach z innym systemem.

Xiaomi Mi TV Stick. Specyfikacja i cena. Kiedy premiera?

Xiaomi Mi TV Stick napędzany jest przez czterordzeniowy procesor Amlogic S905 Y2 z grafiką Mali-G31 wspierany przez 2 GB pamięci RAM i 8 GB pamięci wewnętrznej. Opierać się ma na Android TV w wersji 9.0, wspierać Asystenta Google, rozdzielczości 4K z HDR oraz najpopularniejsze serwisy VOD, w tym Netflix. Dodatkowo, specyfikacja techniczna mówi, że Mi TV Stick działa z sieciami Wi-Fi 2,4 i 5 GHz i obsługuje Bluetooth w wersji 4.2. Nie wiadomo natomiast, czy przystawka będzie sprzedawana wraz z pilotem. W opisie zawartości pudełka znajdziemy jedynie informacje o samym sticku, okablowaniu i instrukcji obsługi.

Zobacz też: Xiaomi bez pardonu wchodzi na rynek TV, co zaoferuje nam w przyszłości?

Xiaomi Mi TV Stick miałby kosztować $79,99 — tak podają wyniki wyszukiwania w sklepie Gearbest, ale ostateczna cena może być nieco niższa lub wyższa. W Polsce mowa jest więc o kwotach w okolicy 350 zł z doliczonymi podatkami. A to nieco więcej niż wciąż popularny Mi Box S. A kiedy trafi do sprzedaży? Wszystkie dotychczasowe informacje wskazywały na maj — mamy więc jeszcze dwa tygodnie by przekonać się, jak będzie w rzeczywistości.