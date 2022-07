Xiaomi Mi Band 7 w promocji. Teraz zamówisz ją w polskich sklepach za 199 złotych!

Xiaomi Mi Band to bez wątpienia najpopularniejsze akcesorium wearables jakie istnieje. Bez wątpienia spora w tym zasługa jego ceny, ale także funkcji. Są powiadomienia, z każdą generacją coraz lepszy ekran, a nowa generacja przynosi jeszcze cały szereg uspranień i udoskonaleń. Tegoroczny model to ponad 110 trybów sportowych, udoskonalone monitorowanie parametrów zdrowia (m.in. pomiary pułapu tlenowego VO2 max, natlenienia krwi, tętna, a także przebieg snu). Ponadto użytkownicy mogą wybierać z ponad 100 tarcz, zaś miłośników sportów wodnych z pewnością ucieszy to, że opaska oferuje wodoodporność do 5 atmosfer.

Xiaomi Mi Band 7 - specyfikacja techniczna

Kompatybilność Android 6.0 i wyższy iOS 10 i wyższy Typ ekranu Dotykowy AMOLED Przekątna ekranu 1,62" Ochrona ekranu Szkło hartowane z powłoką zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców Rozdzielczość ekranu 192 × 490 px Funkcje Czujnik tętna Monitorowanie snu Asystent oddechu Komputer cyklu PAI Pomiar stresu Badanie tlenu we krwi (natlenienie) Monitorowanie stresu Śledzenie jakości oddechu podczas snu Jasność Regulowana 500 nitów Łączność Bluetooth 5.2 BLE Pojemność baterii 180 mAh Żywotność baterii Do 14 dni Czas ładowania Do 2 h Funkcje treningowe 110+ trybów fitness Efekt treningu Obciążenie treningowe Zdrowie 5 automatycznie wykrywanych trybów: bieg na zewnątrz, spacer, bieżnia, eliptyk, wioślarz Regulowana długość opaski 160 - 224 mm Materiał wykonania Stop aluminium TPU Kolor Czarny Wysokość 46,5 mm Szerokość 20,7 mm Grubość 12,25 mm Waga 13,5 g Dodatkowe informacje 3-osiowy czujnik przyspieszenia 3-osiowy żyroskop Styki magnetyczne do ładowania Ocena czasu regeneracji Aplikacja: Mi Fitness / Zepp Life Ponad 100 tapet W zestawie Kabel ładujący USB Opaska elastyczna (pasek) Instrukcja obsługi

Polskie ceny Xiaomi Mi Band 7 poznaliśmy już kilka dni temu, kiedy sprzęt trafił do sprzedaży. Firma startuje jednak z promocją na dobry początek, w ramach której opaskę można kupić o 50 złotych taniej. Do poniedziałku 18 lipca włącznie, do godziny 23:59, promocyjna oferta obowiązywać będzie w oficjalnych sklepach Xiaomi Store stacjonarnie oraz online (w mi-home.pl, mimarkt.pl oraz mi-store.pl), a także sieciach handlowych i e-sklepach Allegro, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, Techwish i X-Kom.

Źródło: informacja prasowa