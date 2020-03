Mi Robot Vacuum Mop Pro będzie dostępny od 7 kwietnia w cenie od 1699 zł.

Gwarancja na produkty Xiaomi bez wychodzenia z domu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy w czasie epidemii koronawirusa raczej nie chcą się ruszać z domu by oddać urządzenie na gwarancję, Xiaomi poinformowało, że proces gwarancyjny wszystkich produktów odbywać się teraz będzie w formule door-to-door. Kurier zabierze sprzęt, dostarczy go do serwisu, a później naprawiony odwiezie do klienta.