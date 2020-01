Już wkrótce oficjalnie poznamy dwa nowe flagowce chińskiej firmy: Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro. Czego możemy się po nich spodziewać?

Co nowego w Xiaomi Mi 10?

Naturalnie wypada zacząć od zastosowanego układu. Xiaomi Mi 10 będzie napędzany przez topowe SoC Qualcomma, czyli Snapdragona 865, na którego składają się:

CPU: 1 x Prime Core 2,84 GHz, 3 x ARM Cortex A77 2,42 GHz, 4 x ARM Cortex A55 1,8 GHz,

GPU: Adreno 650;

a całość tworzona jest w procesie litograficznym 7 nanometrów. Zgodnie z tradycją będziemy mieć do czynienia z najwydajniejszym procesorem w danym momencie, a do tego dojdzie co najmniej 8 GB RAM. Ta wersja oferować będzie 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej, z kolei dla bardziej wymagających pojawi się ta z 12 GB pamięci operacyjnej i 128, 256 lub 512 GB na dane. Co ciekawe, ceny mają startować z poziomu około 3199 yuanów za wariant 8/128 GB (około 1750 złotych). Możemy zatem spodziewać się w Polsce kwoty na poziomie około 2199 złotych.

Łatwo też dostrzec, że Xiaomi Mi 10 postawi na inny panel. Tym razem otrzymamy bezramkowy ekran, ale z wcięciem na przednią kamerkę. Warto dodać, że będzie miał przekątną 6,5 cali, zostanie wykonany w technologii OLED i pochwali się częstotliwości odświeżania na poziomie 90 Hz, ale to nie powinno być dla nikogo wielkim zaskoczeniem.

Nowy model zaoferuje już w standardzie wsparcie do obsługi sieci 5G. Skaner linii papilarnych będzie umieszczony pod wyświetlaczem, z kolei za zasilanie tak wydajnych podzespołów odpowiadać będzie bateria 4500 mAh, a w Mi 10 Pro nawet 4800. Nie zabraknie tu też wsparcia dla szybkiego ładowania, Bazowy model będzie mógł być ładowany 40 W, a bezprzewodowo z mocą 30 W. W przypadku Mi 10 Pro te wartości będą wynosić, odpowiednio, 66 i 40 W. Do tego dojdzie możliwość wzajemnego bezprzewodowego ładowania (z ang. reverse charging)

Xiaomi stawia na topowe podzespoły

Za odpowiednią jakość zdjęć odpowiadać będzie poczwórny aparat główny. W przypadku Xiaomi Mi 10 będą to sensory: 60 Mpix (Sony IMX686), 20 Mpix z szerokokątnym obiektywem, 12 Mpix z teleobiektywem oraz 5 Mpix do wykrywania głębi obrazu. W przypadku wersji Pro będą to natomiast: 108 Mpix, 48 Mpix z szerokokątnym obiektywem, 12 Mpix z teleobiektywem oraz 8 Mpix do wykrywania głębi obrazu.





Bez poważniejszych zmian pozostanie obudowa. Stylistycznie zostanie nieco odświeżona poprzez dodanie paska z tyłu, jednak cały czas do jej wykonania używane będą dwie tafle szkła oraz metalowa ramka. Jeżeli chodzi o wyposażenie z zakresu złącz, to pojawi się port USB 3 typu C i dioda podczerwieni. Nie powinno nikogo dziwić, że firma rezygnuje tu z portu audio jack 3,5 mm.

Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro powinny zadebiutować już w lutym.

*na zdjęciu głównym Xiaomi Mi Note 10

