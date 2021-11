Producenci od lat starają się wymyślić idealny sposób na przegrzewające się smartfony pracujące pod dużym obciążeniem. Systemy chłodzenia cieczą, płytki chłodzące, a nawet wentylator. O utrzymanie niskiej temperatury będzie coraz trudniej. Ostatnio Krzysiek pisał o tym, czy Snapdragon 888 Plus potrzebuje zewnętrznego chłodzenia. Dotyczyło to Xiaomi Mi Mix 4. Być może sprawę rozwiąże nie tyle zewnętrzne chłodzenie, co nowa technologia chłodzenia. A taką właśnie ma być Loop LiquidCool od Xiaomi.

Loop LiquidCool. Nowe chłodzenie w smartfonach Xiaomi

Na czym polega Loop LiquidCool? Technologia wykorzystywać będzie pierścieniowy system rurek cieplnych. Składa się ona z parownika, skraplacza, komory napełniania oraz rurek z gazem i cieczą. Umieszczony przy źródłach ciepła parownik zawiera w sobie chłodziwo zmieniające stan na gazowy, gdy smartfon jest pod dużym obciążeniem i wzrasta jego temperatura. Gaz oraz strumień powietrza są doprowadzane do skraplacza. A tam chłodziwo znów przechodzi do stanu ciekłego. Dzięki komorze napełniania, ciecz jest wchłaniana i zbierana przez niewielkich rozmiarów włókna napełniając tym samym parownik. Cykl się zamyka i jest gotowy do ponownej pracy.

schemat działania Xiaomi Loop LiquidCool

Chłodzenie Loop LiquidCool testowano właśnie na wspomnianym wyżej Xiaomi Mi Mix 4. Podczas 30-minutowego testu (granie w grę Genshin Impact z maksymalnymi ustawieniami wideo i ustawieniem 60 klatek na sekundę), system chłodzenia utrzymywał urządzenie poniżej maksymalnej temperatury 47,7 stopni Celsjusza C a procesor był o 8,6 stopni chłodniejszy niż w standardowej wersji.

temperatura smartfona z chłodzeniem Xiaomi Loop LiquidCool

Xiaomi podkreśla, że modularna konstrukcja obiegu Loop LiquidCool przekłada się na możliwości umieszczenia go w dowolnym typie obudowy. Pętla w kształcie prostokąta zapewni więcej miejsca na baterię, moduł kamery i inne elementy.

Na smartfony wykorzystujące nową technologię chłodzenia Loop LiquidCool przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Xiaomi potwierdza, że pierwsze telefony trafią do sprzedaży w drugiej połowie 2022 roku. Firma nie zdradza o które modele dokładnie chodzi. Nie wiemy więc czy pojawi się ona wyłącznie we flagowcach, czy też w wszystkich smartfonach chińskiego producenta.