Na tym rynku zdominowanym przez Apple, Xiaomi jest drugie i pnie się na szczyt

Xiaomi drugie na świecie wśród producentów urządzeń ubieralnych

Nie jestem do końca przekonany, czy słuchawki powinny znaleźć się w kategorii urządzeń ubieralnych (wearables), ale skoro tak w tym badaniu przyjęto, to tak najwyraźniej jest.

Według IDC Apple wciąż dominuje na rynku, co zapewniły firmy takie urządzenia, jak Apple Watch oraz AirPods, które w czwartym kwartale ubiegłego roku trafiły do sklepów w liczbie 55,6 miliona sztuk, co stanowi aż 36,2% całego rynku. Jednocześnie dostawy do sklepów (czyli tak zwane shipments) wzrastają u Apple rok do roku o 27,2%. Xiaomi w tym samym okresie zanotowało natomiast wzrost o 5% dostarczając do sklepów 13,5 miliona urządzeń. Patrząc na pierwszą piątkę widzimy, że króluje Apple, daleko za nimi plasuje się Xiaomi, któremu udało się prześcignąć Samsunga, Huawei’a oraz BoAt. Ale jak widać, Huawei nieźle radzi sobie w tym segmencie, notuje wzrost 7,6% dostaw rok do roku i udało im się dostarczyć do sklepów 10,2 miliona urządzeń.