Wiemy już dlaczego Xiaomi trafiło na czarną listę USA

O tym, jak polityka może wpływać na kształtowanie się rynku smartfonów (i ogólnie – nowych technologii) wiemy dziś już aż za dobrze. Najpierw jedna polityczna decyzja odcięła Huaweia od krytycznie istotnych partnerów, jak Google czy Qualcomm, których produkty są niezbędne do tego, by odnieść sukces na światowym rynku, efektywnie skazując firmę na powolną śmierć w Europie. Później, w styczniu tego roku, w jednym z ostatnich dni swojego urzędowania, Donald Trump umieścił kolejnego chińskiego producenta, firmę Xiaomi, na liście domniemanych chińskich firm zbrojeniowych. Wiąże się to z tym, że amerykańscy inwestorzy muszą wycofać swoje aktywa z firmy (do 11 listopada 2021 r,) i nie mogą inwestować w Xiaomi. Notowania przedsiębiorstwa w jedną chwilę zaliczyły bardzo duży spadek, a na rynku zapanowała niepewność co do przyszłości Xiaomi, ponieważ ban na Huawei, odcinający go od usług Google, również poprzedzony był wpisaniem na czarną listę militarną. Teraz jednak dowiedzieliśmy się, dlaczego Xiaomi się na takiej liście w ogóle znalazło.

Xiaomi na czarnej liście przez odznaczenie dla CEO

W dniu w którym Xiaomi trafiło na listę, firma wydała oświadczenie, zdecydowanie zaznaczając, że „nie jest własnością chińskiego wojska, nie jest kontrolowana ani powiązana z chińskim wojskiem i nie jest „Komunistyczną Chińską Kompanią Wojskową” zdefiniowaną w ustawie NDAA [National Defense Authorization Act]. Spółka podejmie odpowiednie działania w celu ochrony interesów swoich i akcjonariuszy”. W styczniu ciężko było na tej podstawie wysnuć jakiekolwiek wnioski, ponieważ nie wiadomo było, co tak naprawdę spowodowało decyzję Białego Domu. Dziś, dzięki materiałowi Wall Street Journal wiemy, że na skargę Xiaomi odnośnie wpisania na listę, Departament Obrony odpowiedział własnym pozwem, w którym wspomina o powodzie takiej decyzji.