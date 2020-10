Ładowanie bezprzewodowe nabiera tempa. Xiaomi chwali się przełomem

Po latach splątania kablami (osobny kabel do telefonu, do tabletu, do odtwarzacza MP3, do aparatu, do klawiatury, do myszki, do… właściwie do wszystkiego) nadszedł czas minimalizmu. Od kilku lat kable sukcesywnie znikają zarówno z mojego biurka, jak i ładowarek — w wielu aspektach wystarczy mi jeden. Kabelek USB-C wystarcza mi doładowania smartfona z Androidem, Nintendo Switcha, Macbooka, iPada, słuchawek i kilku innych akcesoriów z których korzystam na co dzień. Szczerze też — nie pamiętam kiedy ostatni raz ładowałem kablem iPhone’a, bo po co, skoro na biurku mam od kilku lat bezprzewodową ładowarkę. Patrząc jednak na to że iPhone X z którego korzystam oferuje ładowanie bezprzewodowe 7,5 W — najnowsze osiągnięcie Xiaomi robi ogromne wrażenie. Firma pochwaliła się właśnie nową technologią ładowania bezprzewodowego.

Bezprzewodowe ładowanie smartfona w niespełna 20 minut do pełna — to wszystko dzięki nowej technologii bezprzewodowego ładowania od Xiaomi

Dziś Xiaomi pochwaliło się kolejnym przełomem w temacie bezprzewodowego ładowania i rozbiciem kolejnej bariery w temacie. Przez lata ładowanie bez kabli kojarzone było z tym, że trwa w nieskończoność. Trochę prawdy w tym było, ale to zaczęło się dość dynamicznie zmieniać. Huawei w swoim flagowym P40 Pro Plus oferuje bezprzewodowe ładowanie 40 W, Xiaomi Mi 10 Ultra przebija stawkę i daje 50 W. A nie jest wcale wykluczone, że wkrótce będzie dawać jeszcze więcej, bo 80 W. A biorąc pod uwagę ostatnie ogłoszenie ze strony firmy, to szczerze bym się zdziwił, gdyby było inaczej.