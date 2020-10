Xiaomi Mi 10T i Mi 10T Pro – wiemy już prawie wszystko. Pozostaje tylko czekać na polską premierę

Warto też nadmienić, że na konferencji Xiaomi pokaże również model Mi 10T Lite. Wyposażony jest on w 120 Hz ekran, zestaw 4 aparatów z tyłu z których główny ma 64 Mpix oraz 4800 mAh baterię z 33 W ładowaniem. Pod jego maską będzie działał nowy procesor – Snapdargon 750G.Na szczególną uwagę zasługuje tu ekran z odświeżaniem na poziomie 144Hz, który jest już znany na rynku, ale tylko ze smarfonów stricte gamingowych. Odświeżanie na tym poziomie nie jest też obce fanom gier komputerowych, bowiem coraz większą popularnością cieszą się monitory z takimi właśnie parametrami. W przypadku gier pozwala to na brak wszelkiej maści artefaktów i zauważalną płynność obrazu kiedy jest on wyświetlany w 60 klatkach animacji na sekundę i więcej. A w smartfonie?

Nie będę ściemniał, że nie mam pojęcia. Używałem już Xiaomi Mi 10T Pro i choć na pierwszy rzut oka nieco trudno dostrzec różnice względem ekranu z odświeżaniem 120Hz, to jednak płynność działania interfejsu, aplikacji czy gier jest wręcz niesamowita. Jeśli dodacie do tego bardzo mocny i wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 865 i odpowiednio dużo pamięci RAM, smartfon staje się rakietą, której nic nie zatrzyma. Wrażenia z obcowania z takim telefonem to coś kompletnie innego niż standardowe odświeżanie ekranu na poziomie 60Hz i naprawdę bardzo trudno potem do takiej wartości wrócić. Powiem więcej, po prostu nie chce się do niej wracać, bo wszystko wydaje się powolne, ślamazarne i pozbawione tej świetnej płynności. Tu też warto dodać, że odświeżanie jest adaptacyjne – oznacza to, że smartfon doskonale wie kiedy jest potrzebne, a kiedy można się bez niego obejść, by zaoszczędzić trochę baterii. Xiaomi Mi 10T i Mi 10T Pro mają coraz bardziej lubiany przez Polaków moduł NFC, który pozwala na płatności zbliżeniowe Google Pay. Osobiście nie wyobrażam sobie już używania smartfona bez możliwości płacenia nim w sklepie i bardzo się cieszę, że Xiaomi podchodzi do tematu podobnie.

Solidnie prezentują się też aparaty, choć oczywiście o tym przekonamy się testując smartfona. Główny aparat w Mi 10T dostanie matrycę o rozdzielczości 64 Mpix, będzie go wspierać aparat szerokokątny z 13 Mpix i 5 Mpix aparat do macro. To standardowe i uniwersalne połączenie, które zawsze sprawdza się w większości sytuacji. Ważny jest też aparat do selfie – umówmy się, robimy tych zdjęć momentami aż za dużo, więc matryca 20 Mpix jest jak najbardziej na miejscu.

Wracając jeszcze na chwilę do płynności działania – poza dużą ilością pamięci RAM, wydajnym procesorem i ekranem z wysokimi wartościami odświeżania kluczowa jest również szybkość pamięci wewnętrznej. Xiaomi Mi 10T dostanie 128GB wbudowanej pamięci UFS 3.1, która gwarantuje dużo szybszy dostęp do danych, a co za tym idzie szybsze działanie smartfona. I to jest rzecz, którą bardzo łatwo odczuć, gwarantuję Wam.Kluczowa w takim urządzeniu jest również pojemna bateria. 5000 mAh to wystarczająco dużo by zapewnić 2 dni pracy na jednym ładowaniu, ale tak naprawdę nie ma się tym co przejmować, bo w pudełku znajdziecie szybką ładowarkę 33 Watów. Jeśli więc zobaczycie, że brakuje energii, podłączacie smartfona pod przewód, idziecie zrobić sobie kawę czy herbatę, a w tym czasie procenty baterii szybko lecą do góry.