Fotograficzne smartfony Xiaomi z serii 14T - tak się składa, że jest też składak

Dziś – na specjalnym wydarzeniu w Berlinie – Xiaomi zaprezentowało swoje nowe smartfony z serii 14T oraz składaka Xiaomi MIX Flip, czyli wybitnie fotograficzne urządzenia, napędzane – jakżeby inaczej – mocą AI. Średnia półka cenowa zyskała właśnie bardzo zuchwałego przedstawiciela.

Xiaomi 14T i 14T Pro – średniopółkowce klasy premium

Xiaomi 14T – podobnie jak jego nieco mocniejszy brat – nie są może najpiękniejszymi urządzeniami pod względem wizualnym (ta przeklęta płyta indukcyjna…), ale za to komponentów mógłby pozazdrościć mu nie jeden smartfon z wyższej półki cenowej. Zwłaszcza tych, które odpowiadają za wydajność urządzenia:

• Procesor MediaTek Dimensity 8300-Ultra:

1x Cortex-A715, z takowaniem do 3.35GHz

3x Cortex-A715, z takowaniem do 3.2GHz

4x Cortex-A510, z takowaniem do 2.2GHz

- Karta graficzna: Arm Mali-G615 MC6

- AI: MediaTek NPU 780

- Energooszczędny proces produkcyjny 4 nm

• Pamięć AM: LPDDR5X 8533Mbps

• Typ pamięci masowej: UFS 4.0

Wyposażono go w ekran AMOLED CrystalRed 6.67” (2712 X 1220 1.5K 446ppi) z częstotliwością odświeżania do 144Hz i jasnością szczytową 4000 nitów, który ma chronić wzrok użytkownika dzięki ograniczonej emisji niebieskiego światła, potwierdzonej certyfikatem TÜV Rheinland Blue Light oraz ceryfikatem TÜV Rheinland Flicker Free, potwierdzającym niską migotliwość ekranu. Na pokładzie znalazła się też standardowa bateria 5000 mAh – sam smartfon wspiera zaś szybkie ładowanie 67W HyperCharge.

Największym killer feature’em Xiaomi 14T ma być jednak system aparatów:

Główny obiektyw Leica 50MP z sensorem optycznym Sony IMX906 i przysłoną f/1.7, 2.0μm Super Pixel

Teleobiektyw Leica 50 MP0MP Leica z przysłoną f/1.9, Ekwiwalent ogniskowej 50 mm

Obiektyw ultraszerokokątny Leica 12MP, f/2.2, ekwiwalent ogniskowej 15 mm

Obiektyw selfie 32MP z przysłoną f/2.0, Ekwiwalent ogniskowej 25 mm, kąt widzenia FOV 80.8°

Xiaomi 14T dostępny będzie w wariantach kolorystycznych Titan Gray, Titan Blue, Titan Black, Lemon Green. Cena urządzenia to 2999 zł za konfigurację 12/256 GB.

14T Pro jest pod wieloma względami podobny do 14T – to między innymi ten sam wyświetlacz i ta sama bateria, ten sam system HyperOS i ten sam status ochrony IP68 – ale występują w nim drobne, lecz znaczące różnice.

Napędza go Procesor MediaTek Dimensity 9300+, który ma zapewniać świetną wydajność zarówno w codziennej pracy, jak i w bardziej zaawansowanych operacjach:

MediaTek Dimensity 9300+:

1 X Cortex-X4, z takowaniem do 3.4GHz

3 X Cortex-X4, z takowaniem do 2.85GHz

4 X Cortex-A720, z takowaniem do 2.0GHz

- Karta graficzna: Immortalis-G720 MC12

- AI: MediaTek NPU 790

- Energooszczędny proces produkcyjny 4 nm

• Pamięć ram: LPDDR5X 8533Mbps

• Typ pamięci masowej: UFS 4.0

Model 14T Pro robi też jeszcze lepsze fotki za sprawą poniższej kombinacji obiektywów:

Główny obiektyw Leica 50MP z sensorem optyczny Light Fusion 900, przysłona f/1.6, 2.4μm Super Pixel, OIS, ekwiwalent ogniskowej 23 mm

Teleobiektyw Leica 50 MP0MP Leica z przysłoną f/2.0, ekwiwalent ogniskowej 60 mm

Obiektyw ultraszerokokątny Leica 12MP, f/2.2, ekwiwalent ogniskowej 15 mm, kąt widzenia FOV 120°

obiektyw selfie 32MP z przysłoną f/2.0, ekwiwalent ogniskowej 50 mm, kąt widzenia FOV 80.8°

Warto podkreślić też, że 14T Pro – jako pierwszy model w serii T – wprowadza bezprzewodowe ładowanie o mocy 50 W.

Xiaomi 14T Pro dostępny będzie w wariantach kolorystycznych Titan Gray, Titan Blue, Titan Black. Cena urządzenia to 3999 zł z wersję 12/256 GB.

AI w nowych smartfonach Xiaomi

Funkcje AI w smartfonach to już domena niemalże każdego producenta i nie inaczej jest w przypadku Xiaomi. Urządzenia z serii 14T będą oferować takie ficzery jak Circle to Search with Google (czyli wyszukiwanie pożądanej części ekranu bez przełączania aplikacji), AI Interpreter (tłumaczenie spotkań i połączeń), AI Recorder (transkrypcja tekstu), AI Image Editing (inteligentne rozszerzanie obrazu) czy AI Eraser Pro (usuwanie niechcianych elementów ze zdjęć).

Wspierany AI ma być też sam wyświetlacz, który dostosowuje temperaturę barwową i jasność ekranu w oparciu o scenariusze użytkowania i porę dnia. Zarówno 14T jak i 14T Pro natywnie korzystają z dobroci Gemini od Google.

Tak się składa, że na rynek trafia nowy składak

Uzupełnieniem nowych smartfonów z serii T jest Xiaomi MIX Flip, czyli składak, działający na systemie Xiaomi HyperOS. To model wyposażony w 4-calowy zewnętrzny wyświetlacz All Around Liquid z poczwórnie zakrzywioną konstrukcją. Ekran posiada rozdzielczość 1,5k, zagęszczenie pikseli 4600PPI, częstotliwość odświeżania 120 Hz, jasność szczytową 3000 nitów i obsługę HDR – Xiaomi MIX Flip może też pochwalić się wsparciem Original Color Pro i ochrony oczu, co tyczy się zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego wyświetlacza. Nowego składaka od Xiaomi napędza Snapdragon 8s Gen 3, a główny aparat wykorzystuje ten sam sensor Light Fusion 800, co Xiaomi 14T Pro. Nowy składak posiada baterie o pojemności 4780 mAh i obsługuje szybkie ładowanie HyperCharge 67W.

Xiaomi MIX Flip jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym i różowym. Cena urządzenia to 5699 zł.

Premierowa loteria

Z okazji premiery nowych urządzeń Xiaomi przygotowało też loterię z nagrodami. Główna nagroda to 2 x 100 tys. na wakacje, ale można zgarnąć także cashback za zakupy – 600 zł za zakup Xiaomi 14T i 800 zł za 14T Pro. Pełen regulamin dostępny jest na loteriaxiaomi.pl