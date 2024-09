W tym roku Google bardzo nietypowo zaprezentowało swoje nowe smartfony z rodziny Pixel znacznie wcześniej niż zazwyczaj bo w sierpniu i zrobiło to przed premierą nowej wersji Androida. Złośliwi twierdzą, że to z powodu licznych problemów z nową wersją, ale Android zwykle i tak debiutował w październiku.

Android 15 zadebiutuje 15 października

Prace nad finalną wersją systemu Android 15 trwają już od dłuższego czasu. Google wypuściło kilka wersji beta, które musiały mierzyć się z licznymi problemami. Co ciekawe już ponad 2 tygodnie temu Android 15 pojawił się w wersji AOSP, co oznacza, że mogą nad nim swobodnie pracować również inni producenci smartfonów. Samo Google jednak wstrzymało się z premierą na swoich urządzeniach, bo tym razem podobno mamy dostać lepiej dopracowany produkt. Czy tak faktycznie będzie przekonamy się już 15 października, bo według najnowszych plotek, właśnie wtedy pojawi się aktualizacja dla wszystkich smartfonów Google, począwszy od Pixela 6.

Będzie to pierwsza wersja Androida od Google dostępna tylko na smartfonach z procesorem Tensor. Co więcej będzie to też ostatnia aktualizacja systemu jaką dostaną Pixele z rodziny 6, choć przez kolejne dwa lata mogą jeszcze liczyć na aktualizacje bezpieczeństwa. Tak jak w poprzednich latach, nowa wersja systemu pojawi się na wszystkich kompatybilnych urządzeniach w tym samym czasie. Zwyczajowo jednak aktualizacja OTA będzie udostępniana falami, tak aby gigant miał czas zareagować gdyby pojawiły się jakieś błędy, których nie zauważono w trakcie testów. Pozostaje nam zatem tylko uzbroić się w cierpliwość i liczyć na to, że po drodze nie pojawią się już żadne poważne błędy.

Co nowego wnosi Android 15?

Android 15 to kontynuacja prac nad stworzeniem platformy, która pomoże zwiększyć produktywność, a jednocześnie zapewni nowe możliwości związane z multimediami, zminimalizuje zużycie energii i zapewni jeszcze bardziej płynne działanie aplikacji. Google skupił się również na ochronie prywatności i bezpieczeństwie użytkowników wprowadzając między innymi mechanizm fs-verify znany z linuksa. Pozwala on kryptograficznie podpisać pliki aby mieć pewność, że nie były modyfikowane np. przez złośliwe oprogramowanie. System wprowadzi też możliwość udostępniania tylko okna aktywnej aplikacji, a nie całego ekranu smartfona. Zapewni to większą prywatność, między innymi za sprawą ukrywania powiadomień, które dostajemy. Nowe możliwości dostanie również platforma Health Connect, która zbiera wszystkie informacje zdrowotne i sportowe z aplikacji fitnessowych, z których korzystamy.

Z bardziej technicznych aspektów, nowy system ma też pozwolić na lepsze wykorzystanie dostępnego sprzętu w smartfonach i tabletach. Pojawi się nowy sposób zarządzania baterią (Dynamic Performance), który powinien jeszcze bardziej ograniczyć zużycie energii przez aplikacje działające w tle. System zyska też nowe możliwości zarządzania wykorzystaniem CPU i GPU, w tym lepsze zarządzanie ich użyciem w razie gdy temperatura podzespołów będzie za wysoka. Android 15 ma być też w stanie lepiej wykorzystać możliwości układów NPU (Neural Processing Unit), które zyskują coraz bardziej na znaczeniu ze względu na coraz powszechniejsze stosowanie sztucznej inteligencji. Będzie to widoczne np. podczas korzystania z aparatu w słabych warunkach oświetleniowych. Więcej szczegółów poznamy zapewne bliżej premiery.

źródło: Android Headlines