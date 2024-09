Wymiana baterii będzie droższa

Apple oferuje kilka bazowych usług naprawy swoich smartfonów bezpośrednio na polskiej stronie, gdzie można szybko wycenić taką usługę. Wśród nich jest między innymi wymiana ekranu, plecków, aparatu oraz baterii. W związku z premierą nowych smarfonów z rodziny iPhone 16, pojawiły się on również w panelu wycen i mamy niestety jedną niemiłą niespodziankę. Jeśli chodzi o bazowy model to tutaj nic się nie zmieniło, wymiana baterii nadal kosztuje 499 złotych, zarówno dla iPhone 16 jak i wersji z Plusem. Taka sama cena obowiązywała dla modelu iPhone 15/Plus/Pro/Pro Max. Nie jest to najniższa cena, dla porównania w USA taka usługa kosztuje 99 USD, ale nie było chyba za bardzo powodów do narzekań.

Niestety posiadacze smartfonów iPhone 16 Pro i Pro Max będą musieli liczyć się z nieco większym wydatkiem. W przypadku tych modeli wymiana baterii wyceniona została już na 579 złotych, czyli o 80 złotych więcej niż wcześniej. W USA cena również wzrosła, tym razem od 20 USD. Nie jest to może duża różnica ale warto ten fakt odnotować. Tym bardziej, że pozostałe usługi czyli wymiana ekranu czy aparatów nie podrożały i nadal kosztują tyle samo co w modelach iPhone 15 Pro/Pro Max czy poprzednich. Dla przypomnienia, jeśli uszkodzicie ekran w swoim iPhone 16 Pro to jego wymiana będzie was kosztować w oficjalnym serwisie Apple aż 1779 złotych. W modelu Pro Max za taką "przyjemność" trzeba zapłacić już 2149 złotych. Najtaniej będzie oczywiście w przypadku bazowego iPhone 16 gdzie taka usługa kosztuje 1479 złotych.