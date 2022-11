Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition. Smartfon w limitowanej odsłonie

Kilkanaście dni temu pisałem o współpracy Samsunga z domem modowym Maison Margiela. Jej efektem jest Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition. Charakteryzujący się dość niespotykanym wyglądem składak do sklepów na całym świecie nie trafi. Będzie dostępny wyłącznie na kilku rynkach - i to w limitowanym nakładzie. Pomysł nawiązywania współprac ze znanymi projektantami podchwytują też inne firmy, w tym Xiaomi, które zaprezentowało właśnie limitowaną odsłonę swojego smartfona Xiaomi 12T Pro.

Firma nawiązała współpracę z Danielem Arshamem. To nowojorski artysta, którego prace to skorodowane odlewy współczesnych artefaktów i postaci ludzkich, wykonane z materiałów geologicznych, takich jak piasek, selenit i popiół wulkaniczny. Materiały te pozwalają na uzyskanie wyglądu i estetyki erozji lub archeologicznych, przyszłych reliktów.

Zawsze interesuje mnie wyprowadzanie moich prac poza (…) świat sztuki. Podszedłem do Xiaomi 12T Pro jak do rzeźby, która ma dodatkowy cel poza tym, że jest funkcjonalnym przedmiotem. Za 20 lat ludzie nie będą go już używać jako telefonu, ale jako rzeźby, związanej z konkretnym momentem w czasie (…)