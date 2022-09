Przez ostatnie kilka miesięcy trwał wyścig między motorolą a Xiaomi o to, kto jako pierwszy wypuści smartfon z matrycą 200 MP. Ostatecznie wygrała motorola, prezentując model edge 30 Ultra najpierw na Chińskim, a potem na globalnym rynku. Naszą relację z premiery znajdziecie tu. Smartfon jest też w redakcji na testach. Jeśli jesteście ciekawi zdjęć, oto kilka próbek trybu portretowego, oczywiście z głównej matrycy.

Teraz czas na Xiaomi

4 października czyli w najbliższy wtorek firma przedstawi m.in. swoje najnowsze smartfony, czyli modele 12T i 12T Pro. Wszyscy czekają zwłaszcza na ten drugi, bo to on ma mieć 200 MP matrycę.

Mnie osobiście nieco dziwi, że firma zdecydowała się zaimplementować ją w serii T która z zasady miała stawiać na wydajność, a nie możliwości foto. Na smartfonie nie znajdziemy też logo fotograficznej firmy Leica. Tymczasem logicznym byłoby, by największa na rynku matryca została odpowiednio „zaopiekowana”.

Leica z pewnością powróci w modelu 13 który ma się pojawić na globalnym rynku w listopadzie, z nowym Snapdragonem 8 Gen 2.

Jakie będą ceny?

Tymczasem dziś pojawiły się europejskie ceny serii 12T. Oczywiście na razie nieoficjalne. Wg. leakstera Rolanda Quandta mają one wynosić:

W prostym przeliczeniu na złotówki po dzisiejszym kursie wyglądałoby to tak:

Xiaomi 12T 8/128GB = 2 811,25 złotych

Xiaomi 12T 8/256GB = 3 053,42 złotych

Xiaomi 12T Pro 8/256GB = 3 731,96 złotych

Xiaomi 12T Pro 12/256GB = 3 877,36 złotych

Ceny na pewno będą zaokrąglone, oby w dół a nie w górę, ale i tak moim zdaniem szykuje się ciekawa propozycja. Przypomnijmy, że za motorolę edge 30 Ultra trzeba zapłacić 4499 zł. Pytanie tylko, czy takie ceny rzeczywiści się sprawdzą i czy w Polsce nie trzeba będzie zapłacić kilkaset złotych więcej. Dla porównania, Xiaomi 12 Pro kosztuje w tym momencie 4499 zł.

Xiaomi 12T Pro oprócz imponującego obiektywu głównego będzie miało z tyłu jeszcze dość marnie wyglądające dwa oczka. Szeroki kąt ma mieć zaledwie 8 MP a kolejne to 2 MP makro.

O wydajność nie trzeba się martwić

Reszta specyfikacji jest topowa. To wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości FHD+. Do tego maksymalna częstotliwość odświeżania ma wynosić 144 Hz. Smartfon będzie napędzany Snapdragonem 8+ Gen 1, wersje RAM (LPDDR5) to 8 i 12 GB, a pamięć wewnętrzna w standardzie UFS 3.1 to 128 albo 256 GB. Bateria ma mieć pojemność 5000 mAh, będzie ją można ładować z mocą 120 W. W modelu 12T zamiast Snapdragona ujrzymy układ MediaTek Dimensity 8100-Ultra. Zamiast 200 MP główna kamera ma mieć 108 MP. Do tego dostaniemy 8 MP szeroki kąt i 2 MP makro. Wyświetlacz to AMOLED, bateria ma mieć 5000 mAh, a ładowanie moc 67 W.