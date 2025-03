Niezapomniana domówka z karaoke? Z tym sprzętem efekt WOW gwarantowany!

O tym, że „śpiewać każdy może” nikogo przekonywać nie trzeba. Swego czasu śp. Jerzy Stuhr zrobił to wystarczająco dobitnie. A skoro tak, impreza okraszona popisami wokalnymi gospodarza i zaproszonych gości wydaje się świetnym pomysłem. Mamy ten komfort życia w czasach, kiedy dzięki dostępowi do Internetu podkłady muzyczne wraz z tekstem dostępne są na wyciągnięcie ręki. Nie trzeba kupować płyt z muzyką do karaoke czy angażować zespołu, który zagra na żywo. Wystarczy skorzystać z platformy YouTube, w wyszukiwarkę wpisać tytuł piosenki wraz ze słowem karaoke i gotowe. W przypadku wielu popularnych utworów wśród wyników wyszukiwania znajdzie się interesujący materiał, czyli podkład wraz z tekstem do niego dopasowanym. Nic prostszego.

Nieco więcej zachodu wymaga skompletowanie odpowiedniego sprzętu. Owszem, da się zrobić imprezę karaoke nawet przy pomocy laptopa czy tabletu, jednak z pewnością nie dostarczy ona takich wrażeń, o jakie nam chodzi. Co jeśli pozostali goście chcieliby dołączyć do wykonawcy, ale nie widzą tekstu? W klubach z karaoke zostało to rozwiązane przy pomocy projektora multimedialnego. A skoro tak, nie ma sensu wymyślać koła na nowo i szukać alternatywnych rozwiązań. Również w domowym zaciszu najlepszym wyborem będzie projektor. Który wybrać? XGIMI Halo+ to z pewnością właściwy wybór. Dlaczego właśnie ten projektor? Już wyjaśniamy.





XGIMI Halo+ – projektor stworzony do dobrej zabawy

Zacznijmy od tego, że XGIMI Halo+ to projektor przenośny. Oznacza to, że nie trzeba poświęcać sufitu na montaż uchwytu czy szukać mu dedykowanego miejsca w pomieszczeniu. Do pracy w zupełności wystarczy mu trochę pustej przestrzeni, na przykład na ścianie i miejsce, w którym można go tymczasowo ustawić. Co to może być? Wystarczy jeden z elementów typowego wyposażenia pokoju. Czy to szafka, czy stolik, czy półka na książki, XGIMI Halo+ zajmuje na tyle mało miejsca, że znalezienie mu miejsca na czas imprezy nie stanowi większego problemu.

Skoro XGIMI Halo+ to projektor, czy przypadkiem nie oznacza to, że jego konfiguracja jest trudna i potrzebuje zewnętrznego źródła sygnału? Otóż nic bardziej mylnego. XGIMI Halo+ korzysta z oprogramowania Google TV. Oznacza to, że w jego menu znajdziemy Sklep Google Play, z poziomu którego zainstalujemy praktycznie wszystkie aplikacje, z których możemy korzystać na telewizorze. Jest Netflix, jest Max, jest Disney+. Naszych lokalnych serwisów VoD, na czele z Polsat Box Go czy Playerem również nie brakuje. Naturalnie jest też YouTube, który w przypadku imprezy karaoke jest po prostu niezbędny.

Co z konfiguracją projektora? Nic prostszego. Podczas pierwszego uruchomienia logujemy się do systemu dokładnie tak samo, jak na telewizorze „smart”. Ustawienie ostrości i proporcji wyświetlanego obrazu? Spokojna głowa. Dzięki zastosowanej w projektorze XGIMI technologii ISA (Intelligent Screen Adaption) i inteligentnemu omijaniu przeszkód projektor błyskawicznie dostosowuje się do warunków panujących w pomieszczeniu bez konieczności ingerencji ze strony użytkownika.





Niech gra muzyka!

Wiemy już, że z projektorem XGIMI Halo+ dostęp do źródła muzyki i wyświetlanie tekstu tak, by był widoczny dla wszystkich zainteresowanych jest bardzo proste. Trzeba jednak pamiętać o tym, że karaoke to nie tylko obraz, ale też (a właściwie przede wszystkim) dźwięk. Co zrobić, by ten wypełnił pomieszczenie, w którym zgromadzili się uczestnicy imprezy karaoke? Z opisywanym projektorem sposoby są przynajmniej dwa.

Zacznijmy od tego, który dostarczy najwyższą jakość dźwięku. Dzięki wbudowanemu wyjściu słuchawkowemu projektor można podłączyć do zestawu stereo czy kina domowego. Jeśli ten wyposażony jest we wzmacniacz z wejściem mikrofonu, na naszej domówce goście poczują się dokładnie tak, jak w profesjonalnym, kameralnym klubie karaoke. Mikrofon, dobre nagłośnienie, projektor z tekstem i do udanej imprezy trzeba już tylko jednego: towarzystwa chętnego do zabawy.

Co w przypadku, gdy w danym pomieszczeniu nie możemy liczyć na zestaw audio? Zawsze można nagłośnić imprezę przy pomocy głośników wbudowanych w projektor. Te, jak na kompaktowe wymiary urządzenia, w którym zostały umieszczone, grają całkiem nieźle. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że do dobrej zabawy w zupełności wystarczająco.

A co gdy zabraknie prądu, albo wcale go nie ma?

XGIMI Halo+ to prosty w konfiguracji i użytkowaniu przenośny projektor multimedialny, który świetnie sprawdzi się podczas domowej imprezy karaoke - to już wiemy. Jest jednak coś jeszcze, o czym również warto pamiętać. Na tym bowiem, co już powiedzieliśmy na jego temat, lista zalet wcale się nie kończy. Warto wiedzieć, że XGIMI Halo+ potrafi pracować z dala od źródła zasilania i to przez całkiem długi czas. Tak, w obudowie projektora znalazło się również miejsce na sporą baterię. Dzięki niej urządzenie może pracować nawet przez 2,5 godziny. Jak wykorzystać to w praktyce?

Sytuacja z chwilowym brakiem zasilania to jedno. Można jednak pokusić się o zdecydowanie bardziej kreatywne pomysły. A gdyby tak zorganizować imprezę karaoke w domku nad jeziorem, czy wręcz pod namiotem? A może zabrać projektor na ognisko? Pomysłów na wykorzystanie wbudowanego źródła zasilania jest naprawdę wiele.

Co więcej, zabierając do plecaka projektor XGIMI Halo+ można zaoszczędzić nieco miejsca. Dzięki wbudowanej łączności Bluetooth głośniki projektora mogą posłużyć do odtwarzania muzyki wprost z naszego smartfona. Nie trzeba zabierać na wyprawę i projektora, i głośnika Bluetooth jednocześnie.





Na karaoke wcale się nie kończy

Co jeśli gościom znudzi się śpiewanie? XGIMI Halo+ można wykorzystać do czegoś zupełnie innego. Od klasycznego YouTube party, przez wspólne oglądanie filmu po słuchanie muzyki ze Spotify lub innego serwisu streamingowego. Warto pamiętać również o tym, że urządzenie ma wbudowany Chromecast. Przy jego pomocy można połączyć się bezprzewodowo z właściwie dowolnym smartfonem czy tabletem pracującym pod kontrolą systemu Android.

Do czego można to wykorzystać? Chociażby do oglądania zdjęć i nagrań ze wspólnych wypadów zapisanych w pamięci smartfona. Można również odtworzyć nagrania z karaoke, które właśnie się zakończyło. Dobrych pomysłów na wspólną zabawę nie brakuje.





XGIMI Halo+ to fajny projektor w fajnej cenie

Ile trzeba zapłacić za urządzenie, które imponuje praktycznością i sprawdzi się nie tylko podczas domówki? Mając na uwadze atuty przenośnego projektora i wysoką jakość wyświetlanego obrazu, cenę z pewnością należy uznać za rozsądną. Obecnie XGIMI Halo+kosztuje 3399 złotych. Dodatkowo w sklepie Top Hi-Fi & Video Design, który jest partnerem niniejszego materiału trwa promocja, w ramach której można kupić go w 20 ratach 0%.

Czy warto? Naszym zdaniem, jak najbardziej tak.

Materiał powstał we współpracy z Top Hi-Fi & Video Design