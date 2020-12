Xbox pozwala już zwrócić Cyberpunk 2077 wszystkim, którzy o to poproszą. Microsoft nie usuwa gry ze swojego sklepu

Dotychczas jednym udawało się zwrócić grę, innym nie. Sporo tutaj zależało od szczęścia i konsultanta po drugiej stronie — a może też czasu, który spędzili w Night City? Teraz to bez znaczenia, bo podążając ścieżką Sony, Microsoft także się ugiął i pozwala wszystkim zainteresowanym oddać grę, o czym poinformowano na oficjalnym koncie @XboxSupport

Cyberpunk 2077: To ensure that every player can get the experience they expect on Xbox, we will be expanding our existing refund policy to offer full refunds to anyone who purchased Cyberpunk 2077 digitally from the Microsoft Store, until further notice. https://t.co/04TcniwVzy

— Xbox Support (@XboxSupport) December 18, 2020