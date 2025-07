Garmin rozdaje rabaty. Z tym kodem zapłacisz nawet 700 zł mniej

Garmin ostatnio nas rozpieszcza. Raptem w zeszłym tygodniu świetne ceny na te zegarki przygotował Amazon, w ramach swoich Prime Days, a teraz mamy zniżki bezpośrednio na stronie producenta. W ramach promocji dostępne są co prawda głównie droższe modele, ale dzięki temu również i zniżka jest pokaźna, bo wynosi 10%. W przypadku Fenixa 8 przekłada się na niemal 500 złotych, a nie jest to wcale rekordzista.

Lato zawitało u Garmina

Pełną listę zegarków znajdziecie na dedykowanej stronie promocji. Poza samymi urządzeniami, z kodem LATO25 można również uzyskać 10% zniżki na akcesoria, więc jest to świetna okazja aby zaopatrzyć się w całym komplet. Jeśli zaś chodzi smartwatche objęte promocją to są to wszystkie modele z rodziny Fenix 8 oraz Fenix E, a także topowy Forerunner 965, Descent MK3i oraz Lily 2 Classic. Dodatkowo obniżka obejmuje też dwa popularne komputery rowerowe - Edge 540 oraz Edge 1040. Wygląda więc trochę na to, że Garmin czyści magazyny przed premierą nowszych modeli ;-).

W praktyce bazowy model Fenix 8 47 mm z ekranem AMOLED można teraz kupić za 3869,1 zł, czyli nieco ponad 400 złotych taniej niż normalnie. Fenix 8 51 mm z tytanową ramką i szafirowym szkłem kosztuje natomiast 4643,1 złotych, ponad 500 złotych taniej niż normalnie. Mniej okazale wygląda zniżka na Forerunnera 965, który wyceniony został na 2321,1 zł. Najwięcej kwotowo można zaoszczędzić na modelu Descent Mk3i, którego standardowa cena to niemal 8000 złotych, a po rabacie niespełna 7200 złotych. Aby skorzystać z promocji trzeba dodać produkt do koszyka na polskiego stronie Garmina, a następnie wpisać kod rabatowy - "LATO25" w odpowiednim polu w koszyku. Limit na jedno zamówienie to 5 produktów objętych promocyjną ceną.