Xbox Smart Delivery: kup raz, graj w najlepszą wersję niezależnie od konsoli

Nowe konsole budzą od groma emocji. Sony i Microsoft to jedyne firmy, które walczą ze sobą w tej samej kategorii — bo Nintendo ze swoim Switchem stworzyło własną baśń, która cieszy, działa i robi swoją magię. Ale pojedynek gigantów jest coraz bliżej. I choć dla mnie styl marketingu Sony pełen „niedomówień” związanych z PlayStation 5 jest nie do zaakceptowania, okazuje się, że ludzie to kupują. Dla mnie zdecydowanie bardziej wartościowym jest ten z drugiego obozu. I Sony powinno wziąć przykład z tego, jak omawiać fajne nowości w konsoli. Microsoft kilka godzin temu poświęcił cały wpis jednej funkcji: Smart Delivery, wyjaśniając szczegółowo o co w niej w ogóle chodzi i jak będzie działać w praktyce.

Smart Delivery na konsolach Xbox: o co chodzi w nowej funkcji?

To nie jest pierwszy raz kiedy Microsoft mówi o funkcji Smart Delivery — to jednak pierwszy raz, kiedy omawia je tak szczegółowo. Czym więc jest Smart Delivery w konsolach Xbox? To opcja która zapewnia każdemu użytkownikowi najlepszą wersję gry. Czyli, najprościej ujmując, tytuły w ramach Smart Delivery kupować będziemy tylko raz. I niezależnie na którym sprzęcie będziemy je chcieli odpalić, zawsze otrzymamy najlepszy wariant danej produkcji. Śmiało więc można kupować gry multiplatformowe na Xbox One, bo kiedy te będą wspierane przez Smart Delivery i pojawią się na nadchodzącym Xbox Series X, bez żadnych dodatkowych opłat będziemy je mogli pobrać na nowym sprzęcie i cieszyć się zoptymalizowaną do nowych standardów wersją gry. Wszystko będzie działać automatycznie, gracze nie będą musieli nic wybierać, a sprzęt sam będzie wiedział która z wersji gry jest najlepiej zoptymalizowana do ich konsoli. Co również istotne: Smart Delivery na Xboxach nie będzie tyczyło się wyłącznie cyfrowych wersji gry. Gry Smart Delivery na płytach również mogą być dostępne — wszystko zależy od twórców i wydawców, a także tego, czy zdecydują się na jej implementację. Ponadto wiadomo też, że jeżeli gry z Xbox Game Pass i Xbox Game Studios będą również mogły liczyć na wsparcie nowej funkcji konsoli.