Xbox rozdaje gry. 10 darmowych produkcji na weekend

Xbox Free Play Days to doskonała okazja, aby za darmo wypróbować popularne gry na konsolach Xbox. Regularnie organizowana przez Microsoft akcja oferuje graczom dostęp do wybranych tytułów na ograniczony czas, co pozwala na przetestowanie rozmaitych produkcji, a także ukończenie niektórych z nich. W weekend od 19 do 23 września użytkownicy Xbox mogą cieszyć się aż 10 darmowymi grami, a oferta obejmuje różnorodne gatunki – od dynamicznych wyścigów po fabularne gry akcji.

Darmowe Gry na Wrzesień

W najnowszej odsłonie Free Play Days dostępne są:

Ghostrunner 2 – slasher FPP osadzony w postapokaliptycznym świecie, w którym szybkie refleksy i precyzja są kluczowe.

Control – nagradzana gra akcji, gdzie wcielamy się w dyrektorkę Federalnego Biura Kontroli, walczącą z tajemniczymi siłami.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – klasyczny jRPG, w którym decyzje gracza mają wpływ na losy ponad stu bohaterów.

Terraria – niezwykle popularna gra sandboxowa 2D, oferująca ogromne możliwości budowania i eksploracji.

Assetto Corsa Competizione – realistyczny symulator wyścigów GT, doskonały dla fanów motoryzacji.

Crime Boss: Rockay City – kooperacyjna gra akcji o heistach, dostępna zarówno w trybie jednoosobowym, jak i w multiplayerze.

Miasma Chronicles – taktyczna gra turowa osadzona w postapokaliptycznej Ameryce.

Bloodstained: Ritual of the Night – gra w stylu metroidvania, pełna eksploracji i intensywnych walk.

Stray Blade – wymagająca gra akcji w stylu Soulslike, w której odkrywamy tajemnice starożytnej doliny.

Portal Knights – kooperacyjna gra RPG, w której gracze podróżują między wyspami, walcząc z potworami i budując własne siedziby.

Aby rozpocząć przygodę z Free Play Days, wystarczy być subskrybentem Xbox Game Pass Core, Xbox Game Pass Standard lub Xbox Game Pass Ultimate. Gry są dostępne do pobrania za pośrednictwem sklepu Microsoft Store, a w trakcie trwania darmowego okresu można je zakupić w promocyjnych cenach.

Grafika: depositphotos