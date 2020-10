PS5 jest popularniejsze, ale Xboksów na premierę też zabraknie

Xboks w przemijającej właśnie generacji nie radził sobie najlepiej. Sporo w tym turbulencji na starcie, kiedy Microsoft chciał zrobić coś innego, ale gracze okazali się bardziej konserwatywni niż przewidzieli to specjaliści z Redmond. No, przynajmniej większość graczy, tych najgłośniejszych. PlayStation w tym czasie robiło to co zwykle: inwestowało w swoje marki, stawiało na fizyczne nośniki, nie zapowiadało też żadnych blokad — a po drodze w bonusie dorzuciło też zestaw PlayStation VR. To w zupełności wystarczyło by podbić serca graczy. Jak wiadomo – przywiązanie do marki jest ogromne, wsteczna kompatybilność pozwalająca cieszyć się biblioteką gier z poprzedniej generacji też jest sporym wabikiem. Dane z Rise at Seven nie pozostawiają wątpliwości: PlayStation 5 na większości rynków jest konsolą znacznie bardziej wyczekiwaną. Jej braków w sklepach wszyscy są pewni już od dawna, ale jeżeli liczyliście że z konsolami Xbox Series X oraz Xbox Series S problemów nie będzie, to nie mam dla was najlepszych wiadomości.