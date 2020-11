Problemy z PS5: nie ma tego wiele, ale powtarzają się u różnych użytkowników

Na tę chwilę nie wygląda na to, by problemy z PlayStation 5 były czymś… masowym. Owszem, jest kilkadziesiąt postów (a jak pogrzebiecie dalej w sieci to znajdziecie ich więcej), ale warto pamiętać o skali — tysiące konsol trafiły już do użytkowników w różnych zakątkach, a skarży się ich stosunkowo niewiele. Zresztą trudno znaleźć mainstreamowy sprzęt, który by ich nie miał w ogóle. Najbardziej niepokojąca sprawa jest oczywiście z konsolą Pentera, ale można pocieszyć się tym, że mowa tu o prasowym egezemplarzu który zbrickował jeszcze przed premierą. Inna rzecz to taka, że gdybym obecnie zagrywał się w fenomenalnego Spider-Mana i gra co kilka minut by mi się wywalała, to z nerwów sam też wywaliłbym konsolę, bo uważam taką sytuację za niedopuszczalną. To nie jest emulacja, to natywnie uruchamiana gra zrobiona na wyłączność konsol Sony — to samo zresztą tyczy się Demon’s Souls i ASTRO. Także doskonale rozumiem irytację użytkowników. Oby wszystko udało się załatać aktualizacjami oprogramowania, bo biorąc pod uwagę problemy z dostępnością, to na wymianę konsoli prawdopodobnie „od ręki” liczyć nie mogą…

