Prezentacja gier od Microsoftu dla Xbox Series X zapowiedziana. Będzie petarda czy raczej niewypał?

Microsoft podzielił się z fanami dokładną datą i godziną pokazu, na którym zaprezentuje gry od wewnętrznych studiów. Wszystkie zobaczymy rzecz jasna na nadchodzącej konsoli Xbox Series X. Fani będą musieli jeszcze chwilkę poczekać, ponieważ sama prezentacja odbędzie się 23 lipca o godzinie 18:00. Miejmy nadzieję, że Microsoft przygotował dla nas kilka naprawdę niezwykłych asów w rękawie.

🎮 Xbox Games Showcase

📅 July 23rd

⏰ 9am PT@SummerGameFest Pre-Show at 8am PT with @GeoffKeighley on @YouTubeGaming#XboxGamesShowcase pic.twitter.com/zGr5AnFwic

