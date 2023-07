Wygląda jak pizza, pachnie jak pizza, ale to kontroler do Xboxa!

To nie żart – ten pad serio pachnie jak pizza i co najlepsze, można zgarnąć go zupełnie za darmo.

Już niebawem – bo w sierpniu – do kin trafi nowy film z wojowniczymi żółwiami w rolach głównych. Z tej okazji Xbox nawiązał współpracę ze studiem Paramount Pictures, a jej owocem jest jeden z najbardziej nietypowych kontrolerów, jakie kiedykolwiek widziałem. Wystaje z nich kawałek pizzy, ale to wcale nie jest najdziwniejsze – pady zostały bowiem wyposażone w specjalne dyfuzory, imitujące zapach ulubionego fast fooda bohaterów uniwersum Teenage Mutant Ninja Turtles.

Jak zgarnąć pizzopada za darmo? Wystarczy konto na Twitterze

Microsoft potrafi tworzyć specjalne edycje padów i pod tym względem Sony nie ma do giganta z Redmond podjazdu. Tym razem jednak pracownicy działu kreatywnego przeszli samych siebie. Nowe pady nie tylko wyglądają intrygująco dzięki motywom z Wojowniczych Żółwi Ninja, ale też i pachną świetnie – pod warunkiem że lubicie aromat pizzy.

Źródło: Xbox

Każdy z czterech limitowanych kontrolerów wyposażono w dyfuzor zapachowy w kształcie pizzy, który podczas rozgrywki wytwarza nutę zapachową tego kultowego dania. Zanim krzykniecie shut up, and take my money uprzedzę, że można je zgarnąć zupełnie za darmo dzięki specjalnemu losowaniu. Co trzeba zrobić? Wystarczy zaobserwować na Twitterze profil Xbox Gamę Pass, i zretweetować poniższy post z hasztagiem #XboxTMNTMoviesweepstakes.

Akcja rozpoczyna się już dziś i potrwa do 13 sierpnia. Warunkiem jest ukończenie 18 roku życia i przebywanie w jednym ze wspieranych regionów – Polska znajduje się na tej liście. Microsoft skontaktuje się ze szczęśliwymi wybrańcami, którzy co ciekawe otrzymają nie tylko samego pada, ale także kod na 3 miesiące subskrybcji Xbox Game Pass oraz specjalną butelkę, oklejoną filmowymi motywami. Pełne zasady konkursu znajdziecie pod tym adresem.