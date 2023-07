Chcesz zagrać wcześniej w Mortal Kombat 1? Wkrótce będziesz miał szansę

Mortal Kombat 1to jedna z najgorętszych produkcji które zmierzają na cały szereg platform tej jesieni. Gra już we wrześniu trafi na PC, a także wszystkie trzy konsole obecnej generacji: PlayStation 5, Xbox Series X oraz Switcha. Jeżeli już teraz odliczacie do wielkiej premiery, to mam dla was dobrą wiadomość. Będziecie mieć szansę zapoznać się z tytułem już w sierpniu, a wszystko to w ramach czterodniowej bety.

Beta Mortal Kombat 1: jak się do niej zapisać?

Dobra wiadomość jest taka, że beta testy wystartują już niebawem: potrwają od 18, do 21 sierpnia. Niestety, jest też ta gorsza związana z tym, kto będzie miał wcześniejszy dostęp testowy do gry.

Nie będzie to otwarta beta, a dodatkowa opcja dostępu wyłącznie dla graczy którzy złożyli zamówienia przedpremierowe na grę. Wliczać się będą zarówno edycja podstawowa, Premium jak i wypasione wydanie Kollector's Edition. Poza tym warto mieć na uwadze fakt, iż beta dostępna będzie wyłącznie na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X. Switchowcy i PCtowcy będą musieli obejść się smakiem.

Beta Mortal Kombat 1: co w niej?

Wersja testowa Mortal Kombat 1 zaoferuje tryb wieloosobowy w wariancie jeden na jednego, ale także klasyczne wieże dla pojedynczego gracza. Te będą bardziej ograniczone niż w finalnej wersji gry, nie wiadomo też jakie postacie dostaniemy do naszej dyspozycji. Dotychczas potwierdzono że w pełnej wersji gry znajdzie się miejsce dla Liu Kanga, Kung Lao, Raidena, Sub-Zero, Scorpiona, Smoke'a, Raina, Johnny'ego Cage'a, Kenshi'ego, Kitany, Mileeny, Baraki, Tanyi oraz Li Mei. Shang Tsung natomiast jest postacią do której dostęp otrzymają gracze składający zamówienie przedpremierowe.

