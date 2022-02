Tradycyjnie, w połowie miesiąca, Microsoft przedstawia listę gier, które trafiają do biblioteki Xbox Game Pass. W co ciekawego zagracie jeszcze w lutym? Tytuły nieco rozczarowują.

Początek lutego dla posiadaczy abonamentu Xbox Game Pass nie był specjalnie atrakcyjny. Contrast, Dreamscaper, The Last Kids on Earth and the Staff of Doom, czy Ark: Ultimate Survivor Edition nie są najmocniejszymi grami i trzeba przyznać, że pod względem tytułów miesiąc ten jest wyjątkowo słaby. Podobnie będzie z jego drugą połową, choć myślę, że znajdą się i tacy gracze, którzy na tej liście znajdą tytuły odpowiednie dla siebie. Szczególnie właściciele komputerów PC, gdyż dla nich przygotowano premierę. Co więc pojawi się w najbliższych dniach?

15.02

Mass Effect Legendary Edition (Chmura)

17.02

Lawn Mowing Simulator (Xbox One)

Madden NFL 22 (Konsole, PC)

Total War: Warhammer III - premierowo (PC)

22.02

Roboquest (PC)

24.02

Galactic Civilizations III (PC)

Super Mega Baseball 3 (Konsole)

Alice: Madness Returns (PC)

Jak widać, posiadacze konsol Xbox nie mają zbyt wielu gier dla siebie - nieco więcej w drugiej połowie miesiąca zyskają gracze pecetowi. To właśnie z myślą o nich przygotowano na premierę Total War: Warhammer III, w które można zagrać bez dodatkowych kosztów.

Xbox Game Pass w lutym. Czas pożegnać kilka gier

Tradycyjnie, połowa miesiąca to także informacje o znikających z usługi grach. Warto przypomnieć, że w odróżnieniu od tytułów oferowanych w Games with Gold w ramach Xbox Live Gold, te dodawane do katalogu Game Pass nie są przypisywane do kont na stałe. A co zniknie w najbliższym czasie?

28 lutego:

Hypnospace Outlaw (Chmura, Konsole, PC)

Killer Queen Black (Chmura, Konsole)

Stealth Inc 2 (Chmura, Konsole)

Touhou Luna Nights (Chmura, Konsole, PC)

Przy okazji Microsoft podzielił się listą gier, które otrzymały lub otrzymają w najbliższym czasie wsparcie dla sterowania dotykowego na urządzeniach mobilnych: