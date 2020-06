Wiedźmińskie Opowieści i Bard’s Tale niebawem w Xbox Game Pass!

Microsoft nie zwalnia tempa — i co rusz serwuje nam kolejne świetne gry w abonamencie Xbox Game Pass. Lista tytułów w które można zagrać w ramach usługi stale się powiększa — ale nie oznacza to, że czekają nas tam tylko nowości. Zgodnie z zasadami tej zabawy — wraz z kolejnymi dołączającymi do zestawu tytułami, następne gry wypadają z obiegu. Patrząc jednak na zapowiedzi czerwcowej aktualizacji, doba musiałaby trwać co najmniej ze 3x tyle, by to wszystko przejść. A może raczej: przebiec. Bo na poznanie tamtejszych światów od A do Z przydałoby się jeszcze więcej czasu.

Aktualizacja Xbox Game Pass: czerwiec 2020

Zestaw gier nadchodzących w najbliższych dniach wygląda następująco.

11 czerwca 2020 do Xbox Game Pass dołączą:

Kingdom Hearts HD 1.5 (konsola)

Kingdom Hearts HD 2.5 (konsola)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (konsola)

Battletech (PC)

Battlefleet Gothic Armada 2 (PC)

No Man’s Sky (PC oraz konsola).

18 czerwca do Xbox Game Pass dołączą:

Bard’s Tale Remastered & Resnarkled (PC oraz konsola)

Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści (PC oraz konsola).

Jak widać — tym razem cały wysyp gier, które przykuwają do ekranów na długie godziny. Swoje przygody w Bard’s Tale po dziś dzień wspominam bardzo pozytywnie. I choć już teraz wiem, że nie poświęcę tych kilkudziesięciu godzin na powrót do tamtejszych światów, to z czystej ciekawości sprawdzę jak wypada odświeżona wersja tego świetnego RPG. Składanki z Kingdom Hearts to niekończące się przygody w mieszance disnejowsko-square-enixowych światów, które — no cóż — może poza pierwszą odsłoną nie mają zbyt wiele logiki w sobie, ale debiutancką odsłonę serii mimo upływu lat szczerze uwielbiam i wracałem do niej już wielokrotnie. Tym razem też będzie kusiło.

Źródło