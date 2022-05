Windows 11 bardziej jak konsola dzięki Xbox Game Bar

Nowy Xbox Game Bar

W najnowszej testowej wersji Windows 11 pojawił się nowy Xbox Game Bar, który pojawia się gdy połączymy nasz komputer z kontrolerem z Xboksa. Nowe menu dostępne jest gdy nie mamy uruchomionej żadnej gry i pozwala wygodnie włączyć dowolną grę bez konieczności sięgania po klawiaturę lub myszkę. Nowe menu pojawia się po naciśnięciu przycisku Xbox na padzie i daje szybki dostęp do trzech ostatnio uruchomionych gier, a także do popularnych aplikacji agregujących gry jak Steam, Epic Game Store czy EA Play. W ten sposób jednym naciśnięciem przycisku i ruchem strzałek możemy szybko wrócić do gry, podobnie jak ma to miejsce na konsoli Xbox.

Jeśli naciśniemy ten sam przycisk w trakcie grania to na ekranie pojawi się tradycyjny pasek Xbox Game Bar. Daje on dostęp do ostatnio uruchamianych gier, ale także do ustawień systemu Windows powiązanych z wydajnością i grami. Ten sam pasek pojawi się jeśli wciśniemy klawisze Win + G na klawiaturze, w przypadku gdy kontroler z Xboksa nie jest połączony z komputerem. Nie jest to może duża zmiana, ale wyraźnie pokazuje, że Microsoft ma jasny plan i nie zamierza odpuszczać wsparcia dla gier w systemach Windows. Jest wręcz przeciwnie, gry stają się coraz ważniejsze dla całego ekosystemu.

Obecnie możliwość wygodnego uruchamiania gier przy pomocy kontrolera, bez konieczności korzystania z myszki i klawiatury dawał tylko tryb Steam Big Picture. W przyszłości będzie to wygodniejsze już w samym Windows 11 z dowolnymi grami. To część strategii Xbox Everywhere, która przewiduje możliwość uruchamiania gier z Xboksa na dowolnym urządzeniu (telewizorze, smartfonie, tablecie) bez konieczności bezpośredniego połączenia z konsolą. Wygląda na to, że Microsoft ma plan, który teraz musi tylko z sukcesem zrealizować.

źródło: Microsoft