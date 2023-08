Bądź grzeczny, bo dostaniesz bana. Xbox z nowym systemem kar

Microsoftowi zależy, by sieć Xbox była bezpiecznym i przyjaznym środowiskiem dla wszystkich graczy. By tego dokonać, stale monitorowane są zachowania graczy, a firma musi odpowiednio reagować, gdy wykryte zostaną naruszenia umowy o świadczenie usług firmy Microsoft i standardów społeczności Xbox. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom samych graczy i w odpowiedzi na powtarzające się pytania "w jaki sposób powtarzające się działania dyscyplinarne wpływają na rozgrywkę", oraz to jaki sposób eskalują, do czego eskalują i skąd wiedzą, kiedy ich konto wraca do dobrej kondycji firma zdecydowała się na wprowadzenie nowego systemu ostrzeżeń.

Microsoft posiada wiele działań dyscyplinarnych związanych z zachowaniem graczy na konsolach Xbox. Od tych związanych z odrzuconą zawartością (niektóre treści, które mogą zostać usunięte z powodu nieodpowiedniej zawartości), poprzez zawieszenia za obelżywą komunikację za pomocą wiadomości głosowych lub tekstowych, blokady konta, a na blokadzie konsoli Xbox kończąc. Do tej pory nie do końca jasne były szczegóły związane z nakładaniem na graczy kar, jednak dzięki wprowadzeniu nowego systemu, wszystko ma być przejrzyste i bardziej czytelne, a sami gracze będą mieli wgląd w to, co "przeskrobali"

Nowy system przypisuje ostrzeżenia do każdej kary - tzw. środki dyscyplinarne (lub strajki), o różnym stopniu surowości w zależności od niewłaściwej aktywności na konsoli i w grach. Każdy gracz będzie miał teraz wgląd w historię swoich kar, w tym podgląd ostrzeżeń wraz z informacjami o ogólnym ich wpływie na historię konta gracza. Ten zmieniony system daje graczom lepsze zrozumienie surowości kar i skumulowanego efektu wielokrotnych działań dyscyplinarnych. Przejrzystość egzekwowania ma na celu zapewnienie graczom wglądu w to, jak ich zachowanie wpływa na ich profil i co mogą zrobić, by nie powtarzać tych samych, niewłaściwych zachowań.

Nowy system ostrzeżeń na konsolach Xbox. Microsoft rozszerza działania dyscyplinarne

Maksymalna liczba środków dyscyplinarnych, które można mieć, wynosi osiem. Jeśli zostanie wobec Ciebie podjętych osiem środków dyscyplinarnych, Twoje konto przez rok nie będzie mogło korzystać z takich funkcji, jak wiadomości, rozmowa w grupie, tryb dla wielu graczy i inne funkcje społecznościowe.

- przestrzega Microsoft. Środki dyscyplinarne/strajki (lub zwyczajowo punkty karne) mają coraz większe ograniczenia i okresy czasu trwania dla każdego podjętego działania dyscyplinarnego. Przykładowo: gracz, który otrzymał dwa ostrzeżenia, zostanie zawieszony na platformie na jeden dzień, podczas gdy gracz, który otrzymał cztery ostrzeżenia, zostanie zawieszony na siedem dni. Liczba "punktów karnych" również różni się w zależności od przewinienia: za korzystanie z cheatów, czy wulgaryzmy przyznawany jest 1 "punkt karny", za niestosowne komentarze o podtekście seksualnym to 2 "punkty karne", podobnie jak prześladowanie i wyzwiska. Za mowę nienawiści przyznawane są 3 "punkty karne".

1-2 punkty karne - blokada na 1 dzień

- blokada na 1 dzień 3 punkty karne - blokada na 3 dni

- blokada na 3 dni 4 punkty karne - blokada na 7 dni

- blokada na 7 dni 5 punktów karnych - blokada na 14 dni

- blokada na 14 dni 6 punktów karnych - blokada na 21 dni

- blokada na 21 dni 7 punktów karnych - blokada na 60 dni

- blokada na 60 dni 8 punktów karnych - blokada na 365 dni

Gracze mogą otrzymać w sumie osiem ostrzeżeń/strajków, a po ich osiągnięciu zostaną zawieszeni w funkcjach społecznościowych Xbox, takich jak wiadomości, imprezy i czat imprezowy, tryb wieloosobowy i inne, na okres jednego roku. Wszystkie otrzymane ostrzeżenia pozostają w rejestrze gracza przez sześć miesięcy. Dzisiaj wszyscy gracze zaczną z czystą kartą lub zerową liczbą "środków dyscyplinarnych" - jednak dotychczasowe kary, takie jak zawieszenie nie zostają automatycznie anulowane. Jednak wszystkie działania dyscyplinarne nakładane od dzisiaj, będą skutkować ostrzeżeniami.