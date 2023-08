Nowy komunikator chce zastąpić Messengera. Ma duże szanse na sukces

Threads, czyli sól w oku dla Muska i X

Threads, nowy rywal X (dawniej Twittera), jest bezpośrednio powiązany z Instagramem i to właśnie ta ekipa jest odpowiedzialna za nową aplikację. Co prawda w UE aplikacja jeszcze nie jest dostępna, najprawdopodobniej ze względu na naruszanie przepisów RODO, to Threads już oficjalnie wystartowało — i faktycznie zrobiło sporo zamieszania, przyciągając do siebie mnóstwo użytkowników. Nie ma zatem wątpliwości, że jest to gigantyczny cios dla Elona Muska — chociaż „góra” X zapewnia, że wcale tak nie jest. Jak możemy przeczytać w Sklepie Google Play:

Threads to miejsce, w którym społeczności spotykają się, aby omówić wszystko, od tematów, które Cię interesują dzisiaj, po to, co będzie modne jutro. Niezależnie od tego, co Cię interesuje, możesz obserwować i łączyć się bezpośrednio ze swoimi ulubionymi twórcami i innymi, którzy kochają te same rzeczy — lub zbudować własną lojalną grupę obserwujących, aby dzielić się pomysłami, opiniami i kreatywnością ze światem.

Teraz Musk na to odpowiada, robiąc swój… Messenger.

X zamieni się w komunikator? Na to wygląda

Elon Musk za pośrednictwem swojego konta na swojej platformie ogłosił dziś, że do X wkrótce trafią rozmowy audio i wideo. Dowiedzieliśmy się również, że nowe funkcje będą działać na urządzeniach mobilnych z systemami iOS i Android oraz na komputerach z systemami Windows i macOS. Do tego, aby do kogoś dzwonić, nie będzie wymagany numer telefonu.

Według ekscentrycznego miliardera, jego platforma jest efektywną globalną książką telefoniczną. Jest to kolejny krok do rozwinięcia DM-ów na X, które faktycznie — jeszcze za czasów Twittera — nie należały do najlepszych i były proste do bólu. Teraz dochodzi coraz więcej rewelacji, ale czy tego właśnie oczekują użytkownicy? Dajcie znać, co myślicie o kolejnych niespodziewanych zmianach na X.

