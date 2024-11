Netflix szykuje się do premiery nowego polskiego serialu, który zapowiada się na prawdziwy hit. "Wzgórze psów", adaptacja powieści Jakuba Żulczyka, autora bestsellerowej "Ślepnąc od świateł", trafi na platformę już w pierwszym kwartale 2025 roku. Fani mrocznych thrillerów i wciągających historii z pewnością nie będą zawiedzeni.

Wzgórze psów. Nowy serial od twórcy Ślepnąc od świateł

Jakub Żulczyk to jeden z najpopularniejszych współczesnych polskich pisarzy, który zasłynął m. in. powieścią "Ślepnąc od świateł". Książka, a następnie jej serialowa adaptacja wyprodukowana przez HBO, zdobyła ogromną popularność i uznanie zarówno widzów, jak i krytyków. "Ślepnąc od świateł" to mroczna opowieść o warszawskim półświatku, pełna narkotyków, przemocy i moralnej ambiwalencji. Serial HBO, zrealizowany z rozmachem i dbałością o szczegóły, został okrzyknięty jednym z najlepszych polskich seriali ostatnich lat. Sam wracam do niego dość regularnie, powtarzając najlepsze odcinki lub sceny.

Żulczyk ma na swoim koncie również inne głośne powieści, takie jak "Zrób mi jakąś krzywdę", "Czarne słońce" czy "Wzgórze psów". Ta ostatnia, wydana w 2017 roku, spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem czytelników i krytyków, którzy chwalili ją za wciągającą fabułę, realistyczne portrety psychologiczne bohaterów i doskonałe oddanie atmosfery prowincjonalnego miasteczka. "Wzgórze psów" to mroczny thriller, który opowiada o powrocie Mikołaja Głowackiego, pisarza zmagającego się z demonami przeszłości, do rodzinnego Zyborka. To miejsce pełne tajemnic, gdzie korupcja, przemoc i mroczne sekrety są na porządku dziennym.

Serial Netfliksa, oparty na tej właśnie powieści, przeniesie widzów w samo serce Zyborka, dusznego miasteczka, w którym morderstwa, zaginięcia i korupcja tworzą klaustrofobiczną atmosferę. W rolach głównych zobaczymy plejadę polskich gwiazd: Roberta Więckiewicza jako Tomasza Głowackiego, wpływowego lokalnego aktywistę, Mateusza Kościukiewicza jako Mikołaja Głowackiego, pisarza wracającego do rodzinnego miasta, oraz Jaśminę Polak w roli Justyny, ambitnej dziennikarki śledczej i żony Mikołaja.

Wzgórze psów - o czym będzie serial?

Mikołaj, niegdyś uzależniony, a dziś odnoszący sukcesy pisarz, powraca do Zyborka, by stawić czoła szantażyście grożącemu ujawnieniem mrocznej prawdy o jego przeszłości. Justyna, jego żona, angażuje się w śledztwo w sprawie lokalnej korupcji, co dodatkowo komplikuje sytuację. Para przyjeżdża na przyjęcie urodzinowe ojca Mikołaja, Tomasza, który przewodzi społeczności Zyborka i walczy z lokalnymi układami. Seria morderstw i niefortunnych wypadków sprawia, że Mikołaj i Justyna zostają wciągnięci w wir intryg i tajemnic, które muszą rozwikłać, by odkryć prawdę o tragicznych wydarzeniach z przeszłości.

Za reżyserię serialu odpowiadają Jacek Borcuch i Piotr Domalewski, znany z takich filmów jak "Cicha noc" i "Hiacynt". Scenariusz napisali Jakub Żulczyk i Piotr Domalewski, zapewniając wierność literackiemu pierwowzorowi i dodając nowe wątki, które jeszcze bardziej wciągną widzów w mroczną historię Zyborka. Zdjęcia do serialu wykonał Piotr Uznański, a za charakteryzację odpowiada Ola Dutkiewicz. W obsadzie, oprócz wymienionych już gwiazd, znajdą się również inni znani polscy aktorzy.

"Wzgórze psów" zapowiada się na mroczny, pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji serial. Fani twórczości Jakuba Żulczyka będą mieli okazję zobaczyć kolejną adaptację jego prozy, a miłośnicy thrillerów z pewnością docenią gęstą atmosferę i wciągającą fabułę serialu. Premiera "Wzgórza psów" w pierwszym kwartale 2025 roku.