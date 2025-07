"Tulsa King" otrzyma swój spin-off. W roli głównej gwiazda kina!

O tym że Samuel L. Jackson dołącza do trzeciego sezonu "Tulsa King" wiemy już od jakiegoś czasu, kiedy do sieci trafiły zdjęcia z planu. Teraz jednak Paramount+ oficjalnie potwierdza, że doczeka się on własnego spin-offu zatytułowanego "NOLA King".

"NOLA King": nadchodzi spin-off "Tulsa King"

Jak czytamy w oficjalnej zapowiedzi:

Serial NOLA King opowiada historię Russella Lee Washingtona Jr. (w tej roli Jackson), który po zaprzyjaźnieniu się z Dwightem Manfredim (Sylvester Stallone) podczas dziesięcioletniego pobytu w federalnym więzieniu, zostaje wysłany przez nowojorską rodzinę mafijną Renzetti do Tulsie z misją ostatecznego wyeliminowania Dwighta. Zainspirowany tym, co Dwight stworzył w Tulsie, oraz poruszony wizją drugiej szansy, Washington wraca do Nowego Orleanu — miasta, które opuścił 40 lat wcześniej — by odbudować relacje z rodziną, przyjaciółmi i odzyskać kontrolę nad miejscem, które niegdyś zostawił za sobą. W ten sposób ściąga na siebie gniew dawnych pracodawców z Nowego Jorku oraz naraża się na konfrontację z dawnymi wrogami z Nowego Orleanu — zarówno przestępcami, jak i funkcjonariuszami policji.

Choć Samuel L. Jackson gościł już kilkukrotnie na małym ekranie, to dotychczas były to wyłącznie gościnne występy. NOLA King będzie jego pierwszym serialem, gdzie nie tylko pojawi się na stałe, ale też zagra pierwsze skrzypce. To właśnie wokół jego postaci koncentrować się będzie historia. Dla aktora nie tylko wielkie wydarzenie artystyczne, ale i dobra okazja. Dwa lata temu Jackson trafił do Księgi Rekordów Guinnessa jako najbardziej dochodowy aktor wszech czasów — filmy z jego udziałem wygenerowały ponad 7 miliardów dolarów przychodu. Spekuluje się, że była to karta którą aktor mocno grał podczas negocjacji.

LOS ANGELES - APR 18: Samuel L Jackson at the 2024 TCM Classic Film Festival Opening Night - 30th Anniversary Presentation Of "Pulp Fiction" at the TCL Chinese Theater IMAX on April 18, 2024 in Los Angeles, CA

Według Chrisa McCarthy'ego, jednego z CEO Paramount, angaż Jacksona pozwoli "zmaksymalizować potencjał jednej z największych marek platformy i przekształcić ją w pełnoprawną franczyzę." Sylvester Stallone, który również pełni funkcję producenta wykonawczego, dodaje:

Chris McCarthy przyszedł do mnie z pomysłem, by przekształcić Tulsa King z gangsterskiej historii w dynamiczną, rodzinną sagę. Byłem natychmiast na tak. Sam Jackson to jedyny wybór, by zakotwiczyć tę nową opowieść w Nowym Orleanie.

"NOLA King" - kiedy wielka premiera?

Za "NOLA King" stoi doświadczona ekipa, która zadba o to, by serial wypadł jak najlepiej. Sheridan kolejny raz stara się zbudować całe uniwersum wokół stworzonej przez siebie marki - i trudno mu się dziwić. "Yellowstone" wciąż pozostaje żyłą złota (i nadchodzi cały zestaw spin-offów serialu), dlatego prawdopodobnie i tutaj oczekiwania są ogromne. Czy uda się je spełnić? Okaże się wkrótce. Na tę chwilę nie jest znana jeszcze data premiery serialu, ale na pewno nie będzie czasu na nudę. Już we wrześniu na ekrany trafi 3. sezon "Tulsa King"!