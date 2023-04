Każdy może być DJ-em. Tidal z nowością, której nie ma konkurencja

Tidal wprowadza nową funkcję dla użytkowników mobilnej aplikacji. Na co pozwala Tidal LIVE i jak działa?

Prawdopodobnie już wszyscy użytkownicy Tidala zauważyli, że na ekranie głównym aplikacji mobilnej pojawiła się nowa sekcja LIVE. Pod nią znajdują się prostokątne przyciski, które oznaczone są nazwą użytkownika oraz nazwą sesji. Przewijana poziomo lista pozwala wybrać dowolną sesję live i słuchać dokładnie tego, co odtwarza jeden z użytkowników w czasie rzeczywistym. Piosenki odtwarzane są w klasyczny sposób, więc każde nasze odtworzenie liczy się jako kolejne odtworzenie w statystykach artystów, dla których oznacza to dodatkowy zarobek.

Tidal LIVE - jak działają transmisje na żywo

Sesję Live może rozpocząć każdy użytkownik Tidala z aktywną subskrypcją, a słuchać jej na żywo mogą wszyscy posiadający aktywny abonament. Jeżeli takowego nie posiadają, niezbędne będzie założenie konta i włączenie chociażby darmowego okresu próbnego. Tworząc Sesję Live nadajemy jej nazwę i możemy od razu skopiować do niej link, by podzielić się z innymi. Chwilę później słuchamy muzyki tak samo, jak do tej pory, z tą różnicą, że słuchający nas użytkownicy będą słuchać tej samej muzyki z nami.

Spotify oferowało do tej pory inną funkcje, która umożliwiała wspólne zarządzanie słuchaną muzyką wraz z innymi podczas spotkania czy imprezy, natomiast Tidal LIVE to coś, czego jeszcze na rynku nie mieliśmy. Sprytni użytkownicy będą mogli stworzyć zdalnie sterowane imprezy, ponieważ wystarczy z jednego urządzenia rozpocząć sesję, a pozostałe podłączyć, by odtwarzać na wielu urządzeniach taką samą muzykę. Tidal planuje współpracować z artystami, którzy będą organizować sesje live na swoich kontach i dzielić się swoimi pomysłami ze słuchaczami. Jak przyjmie się ta nowa funkcja na Tidal i czy rozwinie się w coś więcej? Czas pokaże.