2020, a Microsoft się wciąż nie nauczył, że wciskając Binga na siłę tylko ludzi rozzłości

Microsoft Bing — wyszukiwarka która działa, ale nie jest Google. To taki trochę inny świat wyszukiwarek — zaglądałem do niego z własnej woli przez kilka tygodni, i choć znalazłem co chciałem, to każde wyszukiwanie było tam przygodą. Po latach z Google ma się swoje oczekiwania i mniej-więcej wiemy czego się spodziewać na szczycie wyników. Tutaj porządek zostaje zaburzony, więc ludzie szybko się od Binga odbijają i czym prędzej ustawiają Google jako domyślną wyszukiwarkę. Microsoft jednak robi co tylko w ich mocy, by zwiększyć udział swojego narzędzia w rynku (obecnie to niespełna 3%), nawet jeśli… może im to wybuchnąć w twarz.