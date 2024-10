Wyrzuć swoje stare ładowarki i kable do śmieci. Nowy sprzęt naładujesz w ten sposób

W 2022 r. Unia zatwierdziła dyrektywę o uniwersalnej ładowarce nakładającą na producentów elektroniki konieczność stosowania jednego złącza USB-C w swoich produktach. Na wdrożenie zmian musieli zareagować najwięksi gracze na rynku, w tym Apple, które od lat trzymało się własnego standardu – Lightning. Ten zastąpiony został przez USB-C w iPhonie 15 w 2023 r. Teraz, niemal dwa lata po unijnych przepisach, Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło nowe przepisy mające nie tylko ułatwić ładowanie, ale także pozytywnie wpłynąć na środowisko.

Reklama

Dobrze pamiętam czasy, gdy od nadmiaru przewodów, złącz i gniazdek można było oszaleć. Na szczęście przechodzą one do historii. Wdrożenie RED pomoże planecie, bo będzie mniej elektrośmieci. Pomoże także każdemu z nas, bo nigdy więcej nie utkniemy w plątaninie kabli

– powiedział wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.

USB-C standardem w Unii i w Polsce. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło odpowiednie przepisy

Co więcej, przepisy zakładają, że producenci będą musieli oferować urządzenia bez ładowarek, co ma przełożyć się na zmniejszenie ilości odpadów. Już wiele firm zrezygnowało z dodawania ich do zestawu, ale też nie przeszkadza im to w zapełnianiu półek sklepowych samymi ładowarkami, które i tak będzie trzeba w końcu kupić i które kiedyś trafią na śmietnik. Co ciekawe, unijne rozporządzenia zakładają, że w sprzedaży mogą być urządzenia z dodaną ładowarką, jednak producenci wybierają łatwiejszą drogę, całkowicie z niej rezygnując.

Sprawdźcie więc szafki i szuflady, czy posiadacie dobrą ładowarkę USB-C. Jeśli nie? Przygotujcie się na dodatkowy wydatek. I to rzędu kilkudziesięciu złotych. W sprzedaży jest wiele opcji, więc warto wcześniej poczytać i wybrać taką, która spełni oczekiwania, bez względu na posiadane urządzenie.

Regulacje obejmują małe i średnie urządzenia elektroniczne. Z czasem przepisami objęte zostaną laptopy. Oto pełna lista:

telefony komórkowe,

tablety,

laptopy,

e-czytniki,

zatyczki do uszu,

aparaty cyfrowe,

słuchawki,

zestawy słuchawkowe,

przenośne konsole do gier,

głośniki przenośne,

klawiatury,

myszy komputerowe,

przenośne urządzenia nawigacyjne,

smartwatche,

zabawki elektroniczne.

Stock image from Depositphots