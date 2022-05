Poczta Polska przywraca standardowy sposób doręczania poleconych - do rąk własnych

Dwa lata temu, z uwagi sytuację emidemiczną w Polsce, dla bezpieczeństwa swoich pracowników oraz klientów, Poczta Polska zmieniła sposób doręczania przesyłek poleconych - nie wymagających zwrotnego potwierdzenia odbioru. W miejsce doręczania ich do rąk własnych odbiorców, listonosze zostawiali je w skrzynkach pocztowych adresatów.

W przypadku paczek kurierskich, zniesiono wówczas wymóg uzyskania przez listonoszy pisemnego pokwitowania odbioru.

Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej:

Poczta Polska dostosowuje się do oczekiwań Klientów. W sytuacji epidemii preferowane były rozwiązania jak najbezpieczniejsze. Teraz chcemy ponownie zaoferować Klientom tradycyjną formułę listu poleconego, doręczanego jak wcześniej do rąk adresata. Pozostawiamy możliwość skorzystania z opcji „polecony do skrzynki”, z uwagi na spore zainteresowanie i dużą liczbę pozytywnych opinii o tym rozwiązaniu.